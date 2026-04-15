MÉS per Mallorca presenta una treintena de alegaciones al texto de la ley de la Serra de Tramuntana. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado una treintena de alegaciones al anteproyecto de la ley de la Serra de Tramuntana, ya que, según la formación, el escrito actual "puede agravar los problemas" del enclave.

Según han informado este miércoles los ecosoberanistas en un comunicado, las alegaciones presentadas refuerzan el control público de la Serra, evitando que haya un vacío normativo que permita actuaciones sin supervisión administrativa.

Desde la formación han tachado la propuesta de ley del Consell de Mallorca como una "contradicción", ya que, "mientras proclama la voluntad de proteger la Serra, no establece mecanismos efectivos para limitar la presión humana, frenar la privatización de caminos, ni garantizar un modelo territorial sostenible".

Así, MÉS ha criticado que el texto abre la puerta a intervenciones sin licencia municipal, una cuestión que consideran "inaceptable en un espacio declarado Patrimonio Mundial".

Otra de las propuestas de los ecosoberanistas es la implantación de medidas contra el cierre de caminos, creando vías legales para promover el uso público de caminos privados, con incentivos para las fincas que faciliten el acceso.

Por otra parte, MÉS ha criticado que no exista un modelo global en el anteproyecto de ley y que el texto no tenga medidas para combatir la masificación de la Serra, la afluencia del vehículos privados o la crisis hídrica, ni define una estrategia clara de futuro.

En este sentido, la formación ha propuesto la incorporación de la figura del 'ecoterritorio Serra de Tramuntana' para impulsar un modelo basado en la producción ecológica, la dinamización local y la sostenibilidad.

En el ámbito patrimonial, las alegaciones también hacen hincapié en la necesidad de preservar elementos clave como la 'pedra en sec', exigiendo que cualquier intervención respete las técnicas tradicionales y cuente con el conocimiento de los profesionales del sector. Igualmente, se reclama mayor rigor en la protección de elementos catalogados, como los árboles singulares, limitando la descatalogación para los casos justificados.

Finalmente, los ecosobiranistas han criticado la falta de participación real de los ayuntamientos y de los actores locales en la elaboración del texto, así como la ausencia de compromiso presupuestario.

La portavoz de MÉS por Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha señalado que el enclave necesita herramientas que pongan límites y que protejan la Serra y ha criticado que el texto del Consell sea una propuesta "tímida, sin ambición y demasiado cómoda con los intereses que han contribuido a la saturación y a la pérdida del patrimonio colectivo".