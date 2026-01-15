MÉS per Mallorca rechaza la reforma de la financiación porque empeora la discriminación de Baleares

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha expresado este jueves su rechazo a la propuesta de reforma de la financiación autonómica porque, a su juicio, empeora la situación de discriminación de Baleares.

La ejecutiva de la formación ecosoberanista ha analizado este jueves la propuesta del Gobierno central y ha concluido que no puede recibir su apoyo.

Según los cálculos de la formación, a pesar de aumentar la cantidad que recibiría la Comunidad Autónoma, con la nueva propuesta Baleares pasarían del décimo al decimotercer lugar de la financiación per cápita.

A juicio del coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, se trata de un hecho inaceptable. "Si somos los segundos a la hora de aportar, no podemos seguir siendo de los últimos a la hora de recibir, y mucho menos retroceder lugares. No dejaremos que con la zanahoria de más millones se nos despiste de la magnitud del garrote con que se nos priva de los recursos que necesitamos", ha afirmado.

El coordinador ecosoberanista ha recordado que es imprescindible que el nuevo modelo tenga en cuenta factores como la población flotante, el coste de la vida o el crecimiento poblacional. "Si somos mucha más gente y todo sale más caro, evidentemente los servicios públicos o garantizar derechos como el acceso a la vivienda necesitan más inversión para conseguir garantizar una vida digna a la gente que vivimos aquí", ha añadido.

Apesteguia se ha referido también al peso de la insularidad, que se ha rebajado del 0,6% al 0,5%, como un "insulto a la ciudadanía de este país".

El ecosoberanista ha destacado que, de los 20.975 millones de euros con que se aumentaría la financiación autonómica, las Islas Baleares recibirían 412 millones, es decir, el 1,96% de los nuevos fondos mientras que el archipiélago representa el 2,53% de la población.

En concreto, ha recordado, Baleares serían la décima comunidad en términos absolutos y la octava en términos relativos en el acceso al incremento, mientras que son la segunda a la hora de aportar.

También ha subrayado que en el resultado final, las Islas ahora mismo reciben, medido en paridad al poder de compra, 2.867 euros por habitante (décimo lugar), de una media de 2.910 (-1,5% de diferencia), y que con la nueva propuesta pasaría a recibir 3.201 euros por habitante (decimotercer lugar), de una media de 3.388 euros (-5,8% de diferencia).

Aun así, Apesteguia ha expuesto que la formación está "abierta" a negociar sus reclamaciones, tanto con el Gobierno español como con el resto de fuerzas políticas, a las cuales ha invitado a "hacer un frente común para hacer valer los intereses de Baleares".

El coordinador general de MÉS per Mallorca ha reconocido a Esquerra Republicana, integrada en la formación, el mérito de haber abierto el debate sobre un sistema caducado que priva las comunidades autónomas de los recursos necesarios para sostener el Estado del bienestar.