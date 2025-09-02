MÉS per Mallorca traslada su apoyo a la Global Sumud Flotilla y exige acciones a las instituciones

La Global Sumud Flotilla vuelve a partir desde el Puerto de Barcelona, a 1 de septiembre de 20256, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de MÉS per Mallorca ha trasladado su apoyo al pueblo palestino, a la Global Sumud Flotilla y a todas las acciones de movilización social y política, a la vez que ha exigido acciones a las instituciones.

La primera reunión del inicio del curso político ha culminado, según ha señalado la formación ecosoberanista en una nota de prensa, con "el deseo de lograr una paz duradera" en Oriente Próximo y con exigencias a las administraciones.

Desde MÉS han reclamado al Gobierno de España y a la Unión Europea que suspendan toda relación militar, comercial y diplomática con Israel mientras no pare "la masacre en Gaza y se inicie un proceso de respeto de los derechos humanos y el derecho internacional". Igualmente, han exigido al Govern balear que condene el genocidio.

Según han subrayado, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (IAGS) ha establecido este martes que la ofensiva de Israel "cumple con la definición legal establecida en la convención de la ONU sobre el genocidio".

Para MÉS, quedarse al margen de drama bélico y humanitario que sufre la ciudadanía de Gaza "no es una opción" y, por ello, propondrán mociones en todas las instituciones en las que tienen representación.

También han instado a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, garantizar la liberación de todas las personas y avanzar hacia una paz justa basada en el respeto de los derechos colectivos e individuales del pueblo palestino.