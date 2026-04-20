MÉS per Marratxí acusa al Ayuntamiento de impedir el proceso de regularización de migrantes en el municipio

Ofician de atención al ciudadano (OAC) de Port de Inca. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha acusado al Ayuntamiento del municipio de impedir impidiendo el proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central y ha defendido que la medida es beneficiosa para la economía de Baleares.

Según ha asegurado la formación ecosoberanista en un comunicado, el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, esté "más preocupado por hacer oposición" al Ejecutivo central que por defender medidas que "benefician la economía social".

En este sentido, ha sostenido que la regularización va a permitir aumentar la oferta de mano de obra, incrementar las cotizaciones y reducir la economía sumergida.

Así, MÉS ha asegurado que existe un consenso amplio entre sectores económicos y sociales, entre los que se incluyen voces como la del profesor de economía de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y exconseller del PP Pep Ignasi Aguiló, quien han señalado efectos positivos en esta medida.

Por otra parte, la formación ha acusado al PP de intentar generar un "relato falso" en torno al colapso de las oficinas de atención al ciudadano (OAC).

Así, ha explicado que durante varias visitas que miembros de la formación realizaron a la OAC de Pont d'Inca entre las 09.00 y las 13.00 horas el pasado sábado no había colas o saturaciones. "Eso evidencia que el PP no está siendo fiel a la verdad y está construyendo un relato alejado de la realidad de los servicios municipales", han reiterado.

Por otra parte, los ecosoberanistas han reprochado que los 'populares' vayan a recurrir el decreto para la regularización extraordinaria de migrantes en los tribunales, asegurando que esta medida tiene como objetivo "desgastar" al Ejecutivo en vez de "solucionar el problema".

También han criticado que el Ayuntamiento de Palma no mandase personal de apoyo a las OAC durante las colas que se formaron la semana pasada frente a los centros. "Esos son ganas de poner palos a las ruedas", han asegurado.

La portavoz de MÉS en el Ayuntamiento de Marratxí, Aina Amengual, ha aseverado que la regularización responde a la "fuerte dependencia" de Baleares frente a la mano de obra migrante y permite que muchos trabajadores que ya están activos dejen de estar en situación irregular.

"Las profesionales están haciendo un trabajo enorme. El que necesitan son refuerzos, no decisiones políticas que dificulten su trabajo", ha concluido.