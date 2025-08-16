MÉS per Marratxí acusa al PP de "liquidar el Rata Market" y "apagar uno de los faros culturales del municipio"

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha acusado al PP de "liquidar el Rata Market y "apagar uno de los faros culturales del municipio".

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha expresado su más firme condena a la decisión del equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde Jaume Llompart y la regidora de Cultura (PP), de no continuar celebrando el Rata Market en el Museu del Fang.

El partido ecosoberanista ha considerado esta decisión "un paso atrás para la cultura local y una muestra preocupante de la falta de compromiso con los proyectos que conectan con la ciudadanía".

Pues, según han recordado desde MÉS, durante seis ediciones, el Rata Market ha convertido el Molí des Fang en un espacio lleno de vida, con música, lectura, magia, artesanía, escritores y artistas de proximidad. Ha sido un punto de encuentro intergeneracional y un escaparate del talento local que, además, ha atraído artesanos de todos los rincones de las Islas y de la península, así como escritores de renombre internacional --una oportunidad cultural "excepcional" y "muy difícil" de ver en Mallorca--, han asegurado.

Este proyecto llegó al Molí des Fang bajo el mandato de MÉS per Marratxí, con el regidor de Cultura Josep Ramis, que supo ver su potencial y apostar por él con decisión. El resultado ha sido un éxito rotundo, en opinión de los ecosoberanistas: miles de visitantes en cada edición, un impacto económico directo para los artesanos y comerciantes locales, y la consolidación de Marratxí como referente cultural, sostenible y próximo.

Por este motivo, en palabras de la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, "es incomprensible que un proyecto consolidado, querido por la gente y con un impacto positivo para los artesanos, artistas, músicos y escritores del municipio, sea eliminado sin ninguna justificación coherente". "Esta decisión demuestra una falta absoluta de sensibilidad cultural por parte del PP y una falta de visión de futuro", ha continuado denunciando Amengual.

Frente a ello, MÉS considera que "la cultura es una inversión, no un gasto". La supresión del Rata Market es "una pérdida para todo Marratxí, que ve como se hunde una iniciativa que fomentaba la participación, el talento local y la cohesión social, a la vez que posicionaba el municipio como destino cultural de primer nivel".

Por ello, ha exigido al equipo de gobierno municipal que reconsidere su decisión y escuche la voz de los creadores, los profesionales del sector y la ciudadanía, "que quieren mantener vivo este espacio cultural único".

"El PP apaga la cultura de Marratxí, pero nosotros seguiremos encendiéndola", ha finalizado Amengual.