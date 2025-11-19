MÉS per Marratxí asegura que un desagüe del camino de Son Sales lleva tres meses roto sin hacerse "ninguna reparación"

Camino de Son Sales con las vallas y señales colocadas por una avería. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha censurado que el Ayuntamiento no haya hecho "ninguna reparación", después de que uno de los desagües del camino de Son Sales reventara con las lluvias de finales del mes de agosto.

Desde aquel día, han afirmado que el Consistorio "solo" ha colocado vallas, un límite de 20 km/h y un cartel de peligro pero "no ha arreglado ni el desagüe, ni el asfalto del camino" entre Son Daviu y es Garrovers.

En una nota de prensa, la formación ecosoberanista ha recalcado que se trata de un vial "muy transitado" en horas punta, especialmente por familias y buses escolares.

"El estado actual del camino ejemplifica un problema cada vez más recurrente, que es la falta de mantenimiento y de respuesta ante incidencias que tendrían que haber sido resueltas con rapidez. El paso del tiempo ha convertido este punto en un riesgo evidente para vecinos, familias y buses escolares que lo transitan diariamente", han alegado.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha señalado que es "incomprensible" que después de tres meses "no se haya hecho ni una reparación mínima", puesto que, a su juicio, es una incidencia que se podría "haber solucionado" pero se ha dejado pasar hasta convertirse en "un peligro claro".

Asimismo, ha criticado que el alcalde, Jaume Llompart, acumula incidencias de mantenimiento "sin resolver, una detrás la otra" y las "pequeñas averías" se hacen "grandes porque no se actúa". Por eso, ha recriminado que se dedique a "poner vallas y carteles pero no a dar soluciones reales".

MÉS per Marratxí considera que este caso es un ejemplo "claro" de la "falta de mantenimiento municipal", sobre todo en caminos secundarios que, a pesar de "no ser prioritarios para el equipo de gobierno", son utilizados cada día por vecindarios y escolares.

El grupo municipal ha pedido al Ayuntamiento que arregle de manera "inmediata" la cañería y el asfalto o que explique cuándo y cómo piensa solucionar definitivamente esta incidencia.