MÉS per Marratxí celebra la puesta en marcha del comedor de infantil del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol

CEIP Costa i Llobera de Pòrtol - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha celebrado la puesta en marcha del comedor de educación infantil del CEIP Costa i Llobera de Pòrtol, subrayando que es una infraestructura largamente reivindicada por la comunidad educativa del centro.

En una nota de prensa este sábado, la formación ha recordado que era una demanda de hace más de 15 años que las asociaciones de familias, equipos directivos y profesorados han mantenido viva con escritos, reuniones y movilizaciones.

Desde MÉS han remarcado que este proyecto no se ha iniciado este legislatura, sino que es el resultado de un proceso largo, planificado e impulsado durante la legislatura 2019-2023.

En concreto, han sostenido que en 2022, en una reunión con familias, el Ayuntamiento y el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), se presentó el proyecto básico del comedor.

Posteriormente, se completó la documentación técnica necesaria durante el tramo final de la anterior legislatura y el proyecto quedó definitivamente supervisado favorablemente en septiembre de 2023. Así, las obras comenzaron en 2024.

Los ecosoberanista han destacado también que la planificación y redacción del proyecto se llevó a cabo con partidas de los presupuestos de la CAIB de 2023.

"Este marco presupuestario fue el que permitió completar el proyecto técnico y dejarlo a punto para su posterior licitación y ejecución", han añadido.

Con todo, han reiterado que el Govern actual ha culminado la ejecución de una actuación que ya estaba planificada, proyectada y presupuestariamente preparada.

Finalmente, han lamentado que el acto de inauguración no contara con la presencia de los grupos de la oposición municipal, al considerar que este comedor es "un ejemplo claro de trabajo compartido a lo largo de los años".