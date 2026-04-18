MÉS per Marratxí critica que el Ayuntamiento deje sin locales a los scouts de Pòrtol

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la falta de planificación, diálogo y respeto institucional del equipo de gobierno municipal en la gestión de los espacios destinados a entidades, a raíz de la situación vivida con el agrupamiento scout de Pòrtol.

Según ha hecho público la propia entidad y ha recogido la formación ecosoberanista, se les ha comunicado que tienen que dejar sus locales de manera, sin margen suficiente para gestionar una alternativa con garantías y sin una comunicación previa clara y directa por parte del Ayuntamiento.

La portavoz de los ecosoberanistas en Marratxí, Aina Amengual, ha asegurado que el gobierno municipal sabía desde hace dos meses que el contrato acababa.

Con este tiempo, lo propio era, ha añadido, planificar y trabajar conjuntamente con la entidad. "Lo que no se puede hacer es acabar imponiendo una solución sin consenso", ha criticado.

Amengual ha remarcado que el problema no es solo el momento, sino también la propuesta planteada ya que no solo no se ha consensuado una alternativa, sino que la reubicación propuesta no se adapta a las dimensiones ni a las necesidades de la entidad.

Desde la formación ecosoberanista han considerado especialmente grave que la entidad se haya enterado de decisiones relevantes a través de canales indirectos y han cuestionado la versión dada desde el equipo de gobierno, que intenta responsabilizar la entidad por problemas de comunicación.

"Las administraciones tienen la obligación de garantizar una comunicación efectiva. Si no hay respuesta por una vía, se tienen que buscar otras. No se puede justificar así una mala gestión", han indicado.