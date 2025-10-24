MÉS per Marratxí critica la "falta de planificación" de la recogida puerta a puerta en el municipio

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha alertado de las "deficiencias" en la implantación del sistema de recogida de residuos puerta a puerta, impulsado por el gobierno municipal, y que se estaría aplicando "sin la planificación, ni los recursos previstos a los pliegos técnicos del contrato".

Los ecosoberanistas han señalado que a las primeras fases del servicio en es Figueral, ses Vinyes de Son Verí, es Caülls, sa Cabaneta y Sant Marçal "no se han instalado las áreas de aportación previstas, puntos esenciales para depositar residuos fuera del calendario de recogida".

En un comunicado, MÉS per Marratxí ha explicado que los documentos técnicos --como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Listado de ubicaciones de Áreas de Aportación-- fijaban su puesta en marcha desde el primer mes de la Fase 1 pero "todavía no están operativas".

"Este hecho hace que muchos residentes opten para tirar sus residuos en zonas de Marratxí donde todavía no se ha implantado el puerta a puerta o en otros municipios", han destacado.

Actualmente, solo en Pòrtol --zona perteneciente a la Fase 3-- se construye la primera área de áportación, hecho que han remarcado que demuestra una "clara falta de previsión" y una ejecución "improvisada" por parte del Ayuntamiento.

Además, han resaltado los problemas de recogida en calles como sa Comuna y Can Domingo, en sa Cabaneta, donde los camiones "no pasan a pesar de que la anchura lo permite", lo que obliga a los vecinos a "trasladar los cubos hasta las calles principales, con la consiguiente pérdida de comodidad y seguridad, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida".

A todo esto habría que añadir que la Línea Verde, la aplicación municipal para comunicar incidencias y quejas, "no está operativa" desde hace meses, hecho que "impide a los ciudadanos informar de averías o problemas del servicio".

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha declarado que el sistema de recogida puerta a puerta puede ser una "herramienta útil" para fomentar el reciclaje pero se tiene que implantar con "rigor y planificación".

"Lo que se ve en Marratxí es improvisación y descoordinación. No puede ser que después de meses de servicio todavía no haya áreas de aportación en las primeras fases, ni que haya calles donde el camión no pasa a pesar de tener espacio suficiente. El Ayuntamiento tiene que escuchar a los vecinos y corregir estas deficiencias de manera inmediata", ha subrayado.