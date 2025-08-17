MÉS per Marratxí critica la "falta de previsión" ante el botellón en Son Bonet y las fiestas del Pla de na Tesa - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la "falta de previsión" ante el botellón en Son Bonet y las fiestas del Pla de na Tesa.

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha lamentado profundamente la "falta de previsión" y la "inacción" del equipo de gobierno municipal ante el botellón masivo que se produjo este sábado con motivo de las fiestas del Pla de na Tesa.

Según la formación ecosoberanista, centenares de jóvenes consumieron alcohol por las calles y también en el espacio natural de Son Bonet, conocido como 'El Pulmó Verd', "sin ningún dispositivo policial ni protocolo de prevención por parte del Ayuntamiento".

En este sentido, MÉS ha denunciado que esta mañana, las mesas de picnic de Son Bonet han aparecido llenas de botellas, bolsas y suciedad. Además, según ha añadido, se produjeron actos de violencia y vandalismo, con daños al arbolado y enfrentamientos con los voluntarios, que recibieron insultos y comportamientos incívicos.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha sido muy crítica con el papel del alcalde, Jaume Llompart (PP), y del teniente de alcalde y regidor de Seguridad Ciudadana, Pedro Bestard (Vox).

"Es inadmisible que el alcalde Jaume Llompart (PP), como primer responsable del Ayuntamiento, y el teniente de alcalde Pedro Bestard (Vox), regidor de Seguridad Ciudadana, no activaran ningún protocolo preventivo sabiendo que cada año las fiestas del Pla de na Tesa cogen más popularidad entre los jóvenes", ha considerado Amengual.

"No pedimos una actuación punitiva, sino una actuación educativa y preventiva, con presencia policial informando y concienciando a la gente joven para evitar los botellones y preservar los espacios públicos", ha precisado la portavoz ecosoberanista.

"El Pulmó Verd es un proyecto de voluntariado ejemplar, cuidado con esfuerzo por muchos vecinos, y no puede convertirse en un vertedero ni en un escenario de violencia por la irresponsabilidad del equipo de gobierno", ha añadido Amengual, opinando que "el alcalde y su equipo tienen que velar por la convivencia y la salud pública con políticas de prevención y educación, no mirando hacia otro lado". "De hecho, nos preguntamos si la pasividad del alcalde al estar presente y no tomar ninguna medida como máxima autoridad del municipio no podría considerarse omisión de funciones".

Por ello, MÉS ha reclamado la creación "inmediata" de un protocolo preventivo y educativo para las fiestas populares, con más presencia informativa de la Policía Local, coordinación con las asociaciones y colectivos vecinales, y un plan de limpieza reforzado para proteger tanto los espacios naturales como la convivencia vecinal.