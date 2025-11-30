MÉS per Marratxí critica el "lamentable" estado de la sala de residuos especiales de la 'deixalleria' municipal

Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 30 noviembre 2025 16:30

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado el "lamentable" e "inseguro" estado de la sala de residuos especiales de la 'deixalleria' municipal.

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha denunciado públicamente el "grave deterioro" y la "situación de riesgo" que presentan las instalaciones donde se depositan aceites y otros residuos especiales a en la 'deixalleria' municipal.

Según la formación, el espacio muestra humedades, desperfectos estructurales, un agujero abierto en el techo, cables a la vista y un estado general de "abandono" que, ha advertido, "comprometen la seguridad de los usuarios y la correcta gestión de los residuos".

La sala, destinada no solo a la recogida de aceite doméstico, sino también de aceite de motor, pinturas, bidones de plástico, restos de uralita y otros residuos peligrosos, se encuentra en unas condiciones que MÉS califica de "absolutamente impropias de un municipio que quiere fomentar el reciclaje y proteger el medio ambiente".

Imágenes tomadas recientemente muestran que el agujero en el techo ha afectado la instalación eléctrica, dejando cables expuestos y las luces del techo completamente inutilizadas. Esto provoca que la sala quede totalmente a oscuras cuando se hace de noche, obligando los usuarios a manipular residuos peligrosos sin visibilidad, con el grave riesgo de accidentes que esto comporta, ha alertado.

"Es una vergüenza y una temeridad que el Ayuntamiento permita esta situación", ha dicho de la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, quien considera el estado actual de la sala "escandaloso" y "una clara muestra de dejadez por parte del gobierno municipal".

"Es una vergüenza y una temeridad que el Ayuntamiento permita que un espacio donde se gestionan aceites de motor, pinturas, uralita y otros residuos peligrosos esté en este estado tan lamentable. Un agujero en el techo, la instalación eléctrica malograda, cables a la vista y una luz que no funciona. Y lo más grave: los usuarios tienen que entrar a oscuras. Estamos hablando de seguridad, no de un simple problema estético", ha añadido.

La portavoz ecosoberanista, Aina Amengual, ha destacado que el municipio "no puede exigir a sus vecinos que reciclen con responsabilidad mientras el Ayuntamiento es incapaz de garantizar unas instalaciones mínimamente seguras y dignas".

EXIGE UNA ACTUACIÓN "URGENTE" Y UN PLAN DE MANTENIMIENTO "SERIO"

Frente a ello, MÉS per Marratxí ha exigido al gobierno municipal la reparación "inmediata" del agujero en el techo y de los desperfectos estructurales; la revisión y sustitución de la instalación eléctrica, garantizando la seguridad y el funcionamiento correcto de la iluminación, la limpieza, desinfección y acondicionamiento de la sala de residuos especiales; un plan de mantenimiento regular que impida llegar a situaciones "tan graves" y "transparencia" sobre los plazos de actuación y las medidas previstas.

"Si Marratxí quiere ser un municipio referente en sostenibilidad, no puede tener una 'deixalleria' que da pena y pone en riesgo a los vecinos", ha incidido Amengual, exigiendo actuaciones "inmediatas" y un mantenimiento "riguroso" de las instalaciones.

