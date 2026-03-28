MÉS per Marratxí denuncia "falta de control y criterios arbitrarios" en el realojo de familias de viviendas municipales

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha denunciado públicamente la "opacidad, falta de control democrático y posibles criterios arbitrarios" en el proceso de realojo de diversas familias del municipio que residían en viviendas de titularidad municipal.

Los ecosoberanistas, según han informado en un comunicado, registraron el pasado noviembre una solicitud formal de información pidiendo acceso a los expedientes completos, a los informes sociales, a los criterios de adjudicación y a las condiciones de los realojos.

Esta petición se ha reiterado en los plenos de enero y febrero, pero todavía no ha obtenido respuesta por parte del equipo de gobierno municipal, que no ha facilitado ninguno de los documentos.

Esta negativa sostenida supone, según MÉS per Marratxí, una grave vulneración del derecho de los cargos electos a fiscalizar la acción del gobierno y un obstáculo al control democrático de sus decisiones.

Pese a esta "opacidad", los ecosoberanistas han podido confirmar que las familias afectadas ya han sido realojadas en el marco del derribo previsto de las viviendas municipales ubicadas en la calle Doctor Gómez Ulla y están residiendo en un inmueble propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Pese a ello, los ecosoberanistas han identificado la aplicación de "criterios diferentes según los casos sin ninguna explicación pública ni ningún informe que justifique estas decisiones".

"Nos encontramos ante una situación muy grave, se han tomado decisiones que afectan directamente a familias, algunas en situación de vulnerables, y el Ayuntamiento sigue escondiendo información. No sabemos con qué criterios se ha actuado ni por qué hay diferencia entre casos", ha subrayado la portavoz del grupo municipal, Aina Amengual.

La regidora ha recordado que ya advirtieron de que el reglamento para las viviendas municipales impulsado por el actual equipo de gobierno "no establece garantías suficientes ni criterios claros".

"Hoy vemos como esa opacidad se ha trasladado a la práctica: decisiones sin explicaciones, información bloqueada y posibles deficiencias de trato entre familias", ha insistido.

De mantenerse esta situación de "bloqueo y falta de transparencia", ha advertido MÉS, emprenderán nuevas acciones institucionales y legales para garantizar el acceso a la información y al control democrático.