MÉS per Marratxí denuncia la "pasividad" del PP ante la peligrosidad de la carretera de Bunyola

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha denunciado públicamente la "pasividad inaceptable" del PP en el municipio ante la urgencia de mejorar el segundo tramo de la carretera de Bunyola por la peligrosidad que presenta.

Los ecosoberanistas han recordado al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, que la mejora de la carretera fue un compromiso electoral reiterado desde 2019 por el PP tanto en el Ayuntamiento como en el Consell de Mallorca.

Según han reclamado desde MÉS en una nota de prensa este jueves, es urgente que se continúe con la ejecución del segundo tramo del proyecto de un vial sostenible para peatones y ciclistas separado de la calzada y paralelo a la carretera. El primer tramo se llevó a cabo en la anterior legislatura.

Asimismo, han criticado que a pesar de que Llompart y el presidente insular, Llorenç Galmés, "volvieron a prometer" esta actuación durante la campaña de 2023, los presupuestos de 2025 no incluyen ninguna partida para ejecutarla ni en el Consistorio ni en el Consell.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha advertido que los vecinos d'es Garrovers y sa Planera "continúan jugándose la vida cada vez que salen de casa por una carretera estrecha y peligrosa" mientras el alcalde y el presidente insular "miran hacia otro lado y dejan de lado a la gente".

Para Amengual, la "pasividad" del alcalde es "intolerable" ya que, a su parecer, Llompart "no solo ha sido incapaz de defender esta obra vital ante el Consell, sino que acepta sin protestar que su propio partido incumpla una promesa que él mismo hizo".

La formación ecosoberanista ha exigido una rectificación en las cuentas o la incorporación de la partida necesaria en los presupuestos de 2026 con un proyecto que incluya un carril seguro para peatones y bicicletas. "No aceptaremos más excusas ni promesas vacías; es una cuestión de seguridad y dignidad para la ciudadanía", ha zanjado la portavoz.