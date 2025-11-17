MÉS per Marratxí exige al Ayuntamiento solucionar la "falta de iluminación" en plaza de Can Barceló, en Pla de na Tesa - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha exigido al equipo de gobierno municipal, formado por las formaciones PP y Vox, que solucione la "falta de iluminación" en la plaza de Can Barceló, en el Pla de na Tesa.

En una nota de prensa, MÉS per Marratxí ha criticado que la plaza de Can Barceló, en el Pla de na Tesa, hace días que queda "completamente a oscuras" durante las tardes, a pesar de contar con un parque infantil muy utilizado por familias del núcleo.

Varios vecinos han trasladado a MÉS su malestar ante el hecho que "a las 19.00 horas ya no se ve nada y los focos grandes no se encienden", una situación que consideran "peligrosa" e "inadmisible".

Ante esta situación, la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha reclama una actuación "inmediata" del gobierno municipal. "Es incomprensible que una plaza con un parque infantil esté a oscuras varios días seguidos", ha opinado, haciéndose eco de la información que les han hecho llegar "muchas familias preocupadas", que a su juicio "tienen toda la razón". "La falta de iluminación genera inseguridad y demuestra una dejadez evidente por parte del equipo de gobierno de PP y Vox", ha lamentado.

En esta línea, Amengual ha exigido explicaciones al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y al área responsable del mantenimiento del alumbrado público. "El alcalde y su equipo tienen que dar respuestas y actuar con diligencia", ha considerado, añadiendo que se trata de "una cuestión básica de mantenimiento urbano". "No puede ser que los vecinos tengan que esperar días y días por una reparación tan elemental", ha destacado la portavoz ecosoberanista.

Desde MÉS han considerado asimismo que este episodio es un ejemplo más de la "falta de atención" del gobierno municipal actual a las necesidades cotidianas de los barrios y núcleos del municipio. "Siempre defendemos que Marratxí tiene que ser un municipio cuidado y seguro", ha reivindicado Amengual, lamentando que "situaciones como esta ponen de manifiesto que PP y Vox no están gestionando con la rapidez y responsabilidad que la ciudadanía merece", ha añadido.

Finalmente, MÉS per Marratxí ha pedido que se arregle "con urgencia" la iluminación de la plaza y que el gobierno municipal revise el estado del alumbrado público en el conjunto del municipio "para evitar que episodios similares se repitan".