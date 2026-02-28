MÉS per Marratxí reclama reforzar la señalización en las obras de Son Horrach y un itinerario protegido para viandantes

Obras en la carretera de la zona de la finca de Son Horrach. - MÉS PER MARRATXÍ

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Marratxí ha criticado la "dejadez" del Ayuntamiento de Marratxí por el "riesgo constante y reiterado" que generan las obras de la antigua finca de Son Horrach, por lo que han solicitado un refuerzo de la señalización y un camino continuo y protegido para los peatones.

Los ecosoberanistas han señalado que las actuaciones que se llevan a cabo en el tramo entre es Pla de na Tesa y Can Baló tienen una señalización "provisional" y el balizamiento habría creado un "cuello de botella" en una calzada que queda "extremadamente justa".

En una nota de prensa, los ecosoberanistas han apuntado que esta situación es "especialmente grave" en un punto donde circulan vehículos pesados y autobuses que "ocupan buena parte de la anchura disponible".

Además, han detectado que la señalización provisional --con conos, vallas y señales móviles-- "no garantiza ni la visibilidad, ni la seguridad necesarias".

"En algunos puntos, los elementos de obra invaden la acera o la dejan prácticamente inutilizable, al comprometer el paso seguro de peatones. Es una combinación peligrosa con carriles estrechos, cruces de vehículos, presencia de autobuses y de peatones, todo ello en un tramo que tendría que estar especialmente protegido", han destacado.

La portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, ha reivindicado que no se puede normalizar que, cada día, vehículos pesados y autobuses "tengan que pasar con un margen mínimo porque la obra se ha 'comido' parte de la calzada".

"Esto no es una incidencia puntual, es un riesgo diario y repetido y lo que preocupa todavía más es la falta de garantías por estas señales son provisionales pero ¿Qué quedará después? ¿Cuál será la anchura real de la calzada cuando acabe la obra?", ha planteado.

De este modo, ha pedido al Consistorio que explique si ha autorizado esta ocupación de vía pública, si existe un plan de tráfico y seguridad de obra aprobado y qué anchuras mínimas se han establecido para permitir el paso seguro de autobuses y vehículos pesados.

Amengual ha apuntado que, si la sección actual "no es segura", se corrija ya y para eso ha propuesto "recuperar el espacio de calzada" o bien implantar un paso alternativo regulado, reducciones de velocidad efectivas y, si hace falta, desvíos. "Lo que no puede ser es mirar hacia otro lado", ha insistido.

Por estos motivos, ha exigido al gobierno municipal de PP y Vox que actúe de manera "inmediata" y que obligue la empresa constructora a revisar y reforzar la señalización con elementos "estables y visibles".

Igualmente, ha sugerido recuperar la anchura útil de la calzada, implantar medidas de regulación del tráfico cuando no se pueda garantizar el cruce seguro e informar públicamente del calendario y responsables.

La formación también ha solicitado una inspección técnica municipal urgente y que se haga público si ha habido una autorización de ocupación y en qué condiciones.

"Las obras no pueden ser excusa para improvisar. Si una obra se come la calzada en un tramo con buses y vehículos pesados, lo mínimo es garantizar seguridad y transparencia. PP y Vox tienen que actuar hoy antes de que haya un susto", ha concluido Amengual.