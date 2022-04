Més per Menorca acepta la propuesta de Mora y no cierran la puerta al diálogo

MENORCA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha informado la noche de este martes que acepta la propuesta de la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, de darse unos días de reflexión para intentar acercar posturas para intentar poner fin a la crisis de gobierno.

"Recogemos la oferta lanzada por la presidenta y no cerramos ninguna puerta al diálogo", han señalado a través de un comunicado. Sin embargo, han matizado que esperan encontrar una solución "que pase por la aprobación de la proposición de ley de Reserva de Biosfera".

En esta línea, Més per Menorca ha remarcado que "siempre hemos estado abiertos al diálogo, como hemos demostrado en todo el proceso de la Ley Menorca Reserva de Biosfera y también desde el inicio de la actual crisis".

Asimismo, han anunciado que aportarán medidas concretas para poner fin a esta situación de crisis, aunque han avisado que no retiran sus renuncias ya presentadas sino que se limitan a aceptar que las presidenta no las tramite hasta que no se vuelvan a reunir.