Més per Menorca confía en conseguir el apoyo del PP para reformar el sistema de bonificaciones del transporte

Archivo - Vista general del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha confiado en poder conseguir el apoyo del PP para crear una comisión de estudio en la que los grupos parlamentarios puedan redactar una proposición de ley para modificar el régimen especial de Baleares (REB) y mejore el sistema de bonificaciones del transporte aéreo y marítimo.

Lo ha dicho el portavoz de los menorquinistas, Josep Castells, en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces del Parlament de este miércoles.

Castells ha recordado que esta propuesta, que el lunes registraron formalmente, ya hace un año que la propusieron a los diferentes grupos políticos sin demasiado éxito.

Mientras que MÉS per Mallorca y Vox se mostraron favorables a esta medida, el PP y el PSIB no respondieron. Los 'populares', sondeados recientemente por Castells, han restado importancia a la cuestión al entender que ya se ha elevado al Congreso una ley para aumentar la cogestión de los aeropuertos.

En cualquier caso, ha confiado en poder conseguir el apoyo del PP antes del próximo miércoles, cuando la Junta de Portavoces tendrá que decidir si crea la citada comisión de estudio y comienza los trámites para redactar la ley. "Creo que no es un tema ni de derechas ni de izquierdas", ha defendido.

Més per Menorca ha justificado la necesidad de impulsar esta iniciativa legislativa, que debería ser elevada al Congreso de los Diputados, argumentando que el actual sistema de bonificaciones, del 75% en el transporte aéreo y marítimo --del 50% en los trayectos interislas por mar-- no ha supuesto una disminución real de las tarifas.

Castells ha vinculado esta cuestión con las palabras que el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, pronunció en el pleno del Parlament del martes.

Mateo descartó la aplicación de la Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta entre Menorca y Barcelona, pero sí instó al Gobierno central a aumentar el descuento de residente para neutralizar los "precios excesivos" de las aerolíneas.

"El descuento de residentes no funciona y por eso es tan importante la OSP. Pedimos un tope a los precios, porque las compañías ya han encontrado el truco para subirlos. Y como el conseller ya demostró su negativa, proponemos crear esta comisión", ha apuntado.