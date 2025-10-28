Més per Menorca constata que "no hay posibilidad de llegar a acuerdos" con el Govern por el techo de gasto

Archivo - El diputado de Més per Menorca en el Parlament, Josep Castells, interviene en una sesión plenaria en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha apuntado que "no hay posibilidades de llegar a acuerdos" con el Govern, tras reunirse este martes con el Ejecutivo para negociar el techo de gasto de 2026.

Así lo ha manifestado el portavoz de la formación en el Parlament, Josep Castells, a la salida del encuentro que ha mantenido con el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para hablar del proyecto de límite de gasto.

El diputado ha justificado su negativa en que el único acuerdo alcanzado con el Govern lo han "incumplido" [en referencia a la no derogación de la Ley balear de Memoria Democrática], por lo que ha pedido al PP que sea "consciente de las consecuencias de sus actos".

"Se llegó a un acuerdo para salvar una situación muy compleja y dar un balón de oxígeno al Govern, así que hasta que no se restablezca la confianza, no hay ninguna posibilidad de llegar a acuerdos. Més per Menorca es un partido pequeño pero no es ingenuo y no le gusta que le engañen", ha defendido.

Castells ha explicado que Costa les detallado el techo de gasto y les ha preguntado sobre su postura, a lo que le han respondido que la condición previa para llegar a algún entendimiento es "cumplir los acuerdos alcanzados" ahora hace un año.

De este modo, ha recalcado que es "imposible" avanzar si el Govern "no genera la confianza mínima" para llegar a acuerdos.