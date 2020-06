MÉS per Menorca dice que se vulnera el derecho de los diputados al impedir la participación telemática en comisiones

PALMA DE MALLORCA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del MÉS per Menorca Josep Castells ha criticado este jueves que el Parlament ha impedido a su formación participar telemáticamente en las tres comisiones previstas, lo que supone la "vulneración de los derechos de los diputados".

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Castells ha asegurado que se le ha "impedido" participar en las sesiones por videoconferencia, "tal como prevé el reglamento".

Para el diputado de MÉS per Menorca "se ha vulnerado el derecho de los diputados" a participar en las sesiones del Parlament y no descartan presentar un recurso ante lo que ha considerado un "abuso".

Según ha explicado el diputado a Europa Press, el pasado lunes solicitó por escrito la participación telemática en las comisiones de Trabajo, Economía y Asuntos Sociales previstas para este jueves, "pero no recibió respuesta".

Castells ha explicado que, ante la imposibilidad de participar en la Comisión de Turismo y Trabajo, la primera que estaba prevista, han solicitado la suspensión, siguiendo el artículo 49 del reglamento, que "así lo prevé" si hay un fallo técnico, pero no se ha aceptado.

Ante la segunda comisión, la de Economía, el diputado ha apuntado que habían pedido que se celebrara en la Sala de Plenos, donde sí es posible la participación telemática, pero tampoco se ha aceptado este extremo.

En la última, la sesión de la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos Humanos y Deportes, tampoco ha podido participar, por las mismas razones.

Castells ha lamentado que el Parlament no respondiera a su petición de participación telemática, "cuando responden a todo", y ha opinado que "no se atrevieron a poner por escrito que no había motivos para impedir la participación telemática".

Por su parte, fuentes del Parlament han asegurado, igual que se ha comunicado al inicio de las tres comisiones, que la última Junta de Portavoces aprobó que una vez levantado el estado de alarma, la actividad parlamentaria volvía a regirse "normalmente", lo que supone, entre otras cuestiones, el regreso de las reuniones de comisión a la Sala Verda, ubicación habitual.

El reglamento, en su artículo 49, prevé la participación telemática en las sesiones de comisión para los diputados de Menorca, Ibiza y Formentera, pero siempre que sea posible técnicamente, han explicado, lo que no sucede en la Sala Verda.