Més per Menorca ve "propagandista y muy lastrado por la falta de credibilidad" el discurso de Prohens en el Parlament

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Més per Menorca ha calificado de "postizo, artificioso y propagandista" el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el arranque del Debate de Política General, además de "muy lastrado por la falta de credibilidad" de la presidenta.

Así se ha pronunciado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, durante una rueda de prensa posterior a la primera intervención, este martes, de la presidenta Prohens en el Debate de Política General, en el que el menorquinista ha considerado que la dirigente autonómica "ha intentado vender como grandes logros sus grandes fracasos", con un discurso, ha lamentado, plagado de "tópicos manidos" que, en su opinión, vienen a demostrar su "falta de ideas" para afrontar el que, según ha dicho, la presidenta considera que es el "gran problema actual" de Baleares, "el reto demográfico".