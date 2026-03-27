MÉS per Palma acusa al PP de querer convertir la ciudad en un vertedero

La portavoz de MÉS en el Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol. - MÉS PER PALMA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha acusado este viernes al PP de querer convertir la capital en un vertedero en relación a la importación de residuos de Eivissa y el proyecto de una planta de residuos líquidos en las inmediaciones del Castillo de San Carlos.

En un comunicado, los ecosoberanistas han alertado de que la ciudad está asumiendo una carga ambiental y territorial insostenible, "mientras el alcalde y su equipo de gobierno guardan silencio y no defienden ni los intereses de la ciudadanía ni la protección del patrimonio".

La formación ha exigido la paralización inmediata del proyecto de la planta de residuos líquidos en el Muelle de San Carlos y el rechazo frontal a la importación de residuos proveniente otras islas.

"Palma no tiene que ser el patio de atrás de nadie. No aceptaremos que, a causa de la irresponsabilidad del PP, nuestra ciudad se convierta en el estercolero de Baleares", ha afirmado la portavoz de MÉS en el Consistorio, Neus Truyol.

La formación ha recordado que el proyecto de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para instalar una planta de residuos líquidos en el Muelle de San Carlos supone una amenaza directa tanto para el castillo como para el entorno de la Torre de Señales de Portopí.

A este proyecto se suma, además, la decisión del PP de autorizar la importación de residuos desde Eivissa hacia Mallorca, que tendrá un efecto directo sobre barrios como Son Sardina y un aumento de la presión sobre infraestructuras ya saturadas.

"Están acumulando riesgos ambientales y patrimoniales sin planificación ni límites. Esto es una bomba de relojería para Palma", ha advertido Truyol.

MÉS ha criticado que el Ayuntamiento de Palma, presente en el Consejo de Administración de la APB, no haya expresado ninguna oposición ni se haya posicionado públicamente contra este proyecto ni la importación de residuos.

"Es inadmisible que los que tendrían que defender Palma guarden silencio mientras se toman decisiones que hipotequen el futuro de la ciudad. El PP está convirtiendo Palma en un auténtico vertedero de residuos", ha denunciado Truyol.