MÉS per Palma alerta de que el plan municipal de gestión del agua pone en peligro el acceso al recurso hídrico

Archivo - Los regidores de MÉS per Palma Kika Coll, Neus Truyol y Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha presentado alegaciones al Plan Municipal de Gestión Sostenible del Agua al considerar que es un documento que pone en peligro el derecho de la ciudadanía al acceso al recurso hídrico.

La formación ha alertado de que el plan no solo es insuficiente, sino que consolida un "modelo económico destructor" basado en el crecimiento ilimitado del consumo de agua al servicio del turismo masivo y de la especulación urbanística.

En un comunicado, los ecosoberanistas han advertido igualmente que al tiempo que no pone ningún límite a los grandes consumidores y a los usos de lujo, carga toda la responsabilidad del ahorro sobre los ciudadanos particulares.

Frente a este escenario, MÉS per Palma ha reclamado que se condicione el crecimiento urbanístico a la disponibilidad hídrica real, así como limitar el consumo de los grandes consumidores y los usos de lujo.

También han pedido incentivar la reducción del consumo para garantizar el mantenimiento de las reservas hídricas y situar como eje central el derecho humano al agua.

"El modelo que impulsan PP y Vox es destructor. Promueven más turismo masificador y más cemento. Esto nos lleva a un consumo todavía más desbocado. Un turista gasta el doble de agua que un residente y en el caso del usos de lujo, el consumo se puede multiplicar por diez. Esto no tiene futuro", ha afirmado la portavoz de la formación en Cort, Neus Truyol.

AGUA AL SERVICIO DE UNOS POCOS

Las alegaciones de los ecosoberanistas alertan de que el plan responde a una lógica en que el agua está al servicio del negocio de unos pocos, que asume una expansión urbanística que no presenta ningún límite vinculado al agua disponible, y que ignora el impacto de las políticas urbanísticas.

Los de MÉS han indicado igualmente que el plan no limita el consumo de los grandes consumidores, como los hoteles, las piscinas o los usos de lujo.

"El resultado está claro: hay más demanda de agua y más presión sobre la red hídrica y se eliminan las garantías hacia la ciudadanía. La gestión del agua del PP y Vox está planificada para continuar creciendo sin límites. Es un grave error y, además, es irresponsable", han criticado, señalando al PP por poner como prioritarios los usos vinculados a los negocios turísticos y urbanísticos. "Después, si queda agua, será para las familias", ha explicado Truyol.

MODELO INJUSTO

MÉS per Palma ha denunciado igualmente que el gobierno municipal del PP está profundizando en un modelo injusto que permite la proliferación de chalés y de usos intensivos en suelo rústico, aumenta el riesgo de contaminación de los acuíferos, e incrementa la desigualdad territorial y social.

Se trata de un modelo que, según la formación, beneficia a unos pocos y pone en riesgo el conjunto de la población. "El alcalde Martínez lidera un equipo de gobierno que está convirtiendo Palma en un negocio, y no en una ciudad donde vivir. El agua no tendría que estar al servicio de este modelo", han añadido.