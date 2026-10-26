MÉS per Palma apoya la huelga general por la vivienda y exige medidas urgentes contra la especulación

El candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol, en una rueda de prensa - MÉS PER PALMA

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma llevará al próximo pleno municipal una moción de apoyo a la huelga general por la vivienda convocada para el 11 de noviembre y reclamará medidas urgentes contra la especulación inmobiliaria.

La formación, según ha trasladado en una nota de prensa, exige declarar Palma zona de mercado residencial tensionado y denuncia que la crisis ya afecta personas con trabajo estable que no pueden asumir los precios actuales.

El candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol, ha señalado que la gente sale a la calle "porque no puede más" y que tener trabajo "no garantiza poder vivir en Palma". "Las instituciones tienen que escuchar este clamor y actuar, porque la vivienda es un derecho no un privilegio", ha subrayado.

La moción insta a todas las administraciones a asumir las reivindicaciones de los Sindicatos de Inquilinas y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). También pide al Ayuntamiento que condene los "ataques e insultos de la derecha y la extrema derecha" contra las personas y organizaciones movilizadas en defensa de la vivienda.

Desde MÉS han trasladado "todo su apoyo" a la huelga y han animado a la ciudadanía a participar, argumentando que esta protesta "debe servir para que todos los gobiernos reaccionen".

En este sentido, la portavoz del partido en Cort, Neus Truyol, ha reivindicado que "no se puede continuar permitiendo que gran parte de la sociedad viva con miedo a no encontrar casa o de perder la que tiene mientras los especuladores acumulan cada vez más viviendas".

La iniciativa solicita al gobierno municipal que traslade formalmente al Govern la petición de declarar Palma zona de mercado residencial tensionado para regular los alquileres.

Asimismo, propone apoyar una regulación que prohíba comprar vivienda a los no residentes e incrementar progresivamente el IBI y la plusvalía a los multipropietarios y a los inmuebles que no se destinen a residencia de larga duración.

Según los datos recogidos en la moción, el alquiler medio en Palma llega a los 1.581, más del doble de los aproximadamente 750 euros de 2025. "No basta construir más pisos si continúan siendo inalcanzables", ha señalado Pujol, quien ha apostado por "poner límites a la especulación y garantizar que las viviendas sirvan para vivir".

Por otro lado, MÉS ha criticado que el gobierno municipal "ha renunciado" impulsar políticas de vivienda social y ha apostado por ceder suelo público durante 75 años a promotores privados para ofrecer alquileres, a su entender, "inalcanzables" para buena parte de la ciudadanía.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reprobado la portavoz, "gobierna para los especuladores, dejando de lado las necesidades de las familias". "No podemos mirar hacia otro lado", ha añadido.