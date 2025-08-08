MÉS per Palma critica que el equipo de gobierno del PP en Cort "dejará Son Sardina sin nuevos equipamientos"

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Palma "dejará Son Sardina sin nuevos equipamientos", tras la noticia de la puesta en venta del solar de Can Pesquet, que, según un acuerdo de pleno, el consistorio debía adquirir para hacer una plaza y equipamientos, y le ha exigido que compre este solar.

En una nota de prensa, y ante la noticia de la puesta en venta del solar de Can Pesquet, MÉS per Palma ha denunciado que el actual equipo de gobierno del PP dejará Son Sardina "sin nuevos equipamientos". El partido ha recordado que el Plan General aprobado la pasada legislatura preveía la expropiación de este solar para hacer una plaza y un Casal de Barrio. Su inclusión fue el resultado de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Palma y el pueblo de Son Sardina, y obedecía a una reivindicación "histórica", han recordado desde MÉS per Palma, de las entidades del núcleo.

"Son Sardina tiene unos equipamientos totalmente insuficientes para sus necesidades. Los vecinos piden una nueva plaza y un Casal de Barrio con más espacio para las entidades", ha señalado el regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, quien ha avisado que "el compromiso contraído por el Ayuntamiento de Palma con las entidades de Son Sardina se tiene que cumplir pese a que el partido gobernante sea otro. Lo contrario sería un desprecio a la ciudadanía".

Ante la "inacción" del PP durante esta legislatura, MÉS per Palma llevó al pleno de febrero del año pasado una propuesta que instaba al equipo de gobierno a expropiar o comprar los terrenos de Can Pesquet para hacer la plaza y a construir tanto la nueva plaza como los nuevos equipamientos a través de un proceso participativo con los vecinos y con las entidades de Son Sardina. Estos puntos fueron aprobados con los votos a favor del PP, han recordado los ecosoberanistas. "Pasado más de un año, no se ha hecho nada y ahora nos encontramos con la posible venta de este espacio", han lamentado.

"¿INEFICACIA O APUESTA POR LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA?", SE PREGUNTAN

"No sabemos si este hecho responde a la ineficacia habitual del PP, que hace dos años que no hace nada para mejorar la vida de los vecinos. O si, vista la reciente decisión de PP y Vox de regalar terrenos a los constructores para que hagan negocio nos encontramos ante una nueva muestra de la barra libre que el equipo de gobierno está poniendo a los especuladores urbanísticos", ha apuntado el regidor de MÉS per Palma.

Pues, "es cierto que en este caso supondría incumplir un acuerdo de pleno, pero un miembro del PP ya afirmó que para ellos no son vinculantes", ha recordado Contreras. "Todos sabemos que actualmente en Palma las decisiones no las toman los representantes del pueblo".

CRÍTICAS A LA NUEVA LEY URBANÍSTICA QUE "DESTRUYE LAS ZONAS RURALES Y MASIFICA LA CIUDAD"

MÉS per Palma ha cargado asimismo contra la ley urbanística aprobada por PP y Vox, que, según ha apuntado, permite "construir bloques de pisos sin parkings, sin equipamientos y sin zonas verdes tanto en el suelo urbanizable como en el suelo rústico de las Áreas de Transición". "La norma permite también", ha continuado rememorando la formación ecosoberanista, "aumentar la edficabilidad un 45 por ciento y los precios de venta un 30 por ciento". "El resultado, por lo tanto", a juicio de MÉS per Palma, "será destruir las zonas rurales de Palma y aumentar la masificación de la ciudad". "Se construirán pisos con precios tan elevados que los palmesanos no los podrán comprar", ha denunciado el partido.

Además de esta ley, se ha quejado la formación ecosoberanista, "el PP ha empezado también a regalar a los constructores solares destinados a equipamientos --escuelas, polideportivos-- para que hagan pisos de alquiler a precios también inabarcables --unos 1.600 euros al mes--". La operación afectará de manera "muy grave", según MÉS, al núcleo de Son Sardina y otras áreas rurales del municipio.

"Ante estos hechos solo podemos sospechar lo peor. Por parte del PP, haber abandonado el proyecto de plaza y de equipamientos en Can Pesquet es coherente con su política general de regalar la ciudad a los intereses económicos y de construir nuevos barrios sin calidad de vida ni infraestructuras para los vecinos", ha afirmado el regidor.

"Desde la total desconfianza que nos merecen, exigimos al equipo de gobierno que, por una vez, cumpla sus obligaciones con la ciudadanía de Son Sardina. Le exigimos que compre ya los terrenos de Can Pesquet y que inicie enseguida un proceso participativo con los vecinos. Ya hace dos años que gobiernan y es hora de que empiecen a trabajar. O de que se quiten la careta y nos digan a todos que quieren hacer con esta ciudad", ha concluido Contreras.