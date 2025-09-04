MÉS per Palma critica al PP por "convertir" las fiestas de la patrona en "un regalo a una empresa privada"

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha criticado al PP por "convertir" las fiestas de la Mare de Déu de la Salut en "un regalo a una empresa privada", en concreto, a la adjudicataria del concierto de este sábado en el Parc de la Mar, Mallorca Live.

Según ha denunciado públicamente este jueves la formación ecosoberanista en una nota de prensa, la empresa aparece como la organizadora principal de los conciertos e "incluso" vende combos de bebidas alcohólicas "bajo la imagen" del Ayuntamiento.

En este sentido, MÉS ha exigido a Cort que "deje de actuar como comparsa de un negocio privado" y que defienda el carácter público y ciudadano de las fiestas patronales.

Para el regidor de MÉS, Miquel Àngel Contreras, es "escandaloso que el Ayuntamiento pone los recursos y luego el cartel oficial se anuncia bajo el lema 'Mallorca Live presenta Patrona'". "La ciudadanía ve una empresa como a organizadora y el Ayuntamiento prácticamente desaparece, quedando con el logo institucional en un espacio secundario", ha criticado.

A su parecer, se trata de una situación "inaudita", argumentado que "nadie se hubiera imaginado nunca" que esto sucediera por ejemplo con las fiestas de Sant Sebastià. "Es engañoso e inaceptable", ha remarcado el regidor.

Igualmente, desde MÉS han rechazado que las imágenes promocionales difundidas por la empresa incluyan sorteos de bonos para sus eventos privados, venta anticipada de bebidas alcohólicas y la convocatoria de un 'post party oficial' en una discoteca privada. Todo ello, han agregado, con el logo institucional de Cort en el pie del cartel.

Según los ecosoberanistas, la empresa está haciendo "un uso indebido" de un contrato público y de la imagen institucional "para fines ajenos".

Finalmente, han denunciado también que otra empresa, Ritualë, anuncia con un cartel propio la fiesta del viernes en Sa Feixina "como si fuera un evento privado", cuando está promovido directamente por el Consistorio y financiado con dinero público.

La formación ha responsabilizado directamente al alcalde, Jaime Martínez, y a la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, por "haber permitido este uso fraudulento de la marca municipal y por no haber defendido el interés público".

"Es gravísimo: el PP ha entregado las fiestas patronales a un negocio privado. Han dejado que el logo del Ayuntamiento sea utilizado para hacer campañas de marketing, para vender alcohol e incluso para dar cobertura a discotecas y 'afters'", ha reprochado Contreras.

Asimismo, ha lamentado que la empresa adjudicataria explota en exclusiva las barras de bebidas sin canon ni retorno al Ayuntamiento convirtiendo, a su juicio, una contratación pública en una concesión encubierta.

El regidor ha considerado que Cort "regala a una empresa un negocio redondo, mientras las entidades vecinales ven recortes históricos y este año todavía no han cobrado ni un euro de las subvenciones que garantizan la viabilidad de las fiestas de barrio".

En esta línea, Contreras ha asegurado que el gobierno municipal "permite" que esta publicidad "incumpla" el Plan Municipal de Prevención de Adicciones (Pempa) al "favorecer y promocionar" el consumo de alcohol.

"Es de una hipocresía monumental: el Ayuntamiento tiene un plan para prevenir adicciones, que exige que ninguna actividad organizada o que reciba apoyo por parte del Consistorio promocione bebidas alcohólicas, pero a la vez avala carteles que anuncian combos de cerveza o consumiciones gratuitas", ha sostenido.

Para MÉS, las fiestas patronales tendrían que ser un espacio de encuentro colectivo, participativas y de orgullo ciudadano donde las entidades de barrio, los artistas locales y la gente de Palma sean los protagonistas.

Con todo, han lamentado que aquello que "podría haber sido una buena iniciativa se ha convertir en un regalo más para los grandes promotores".