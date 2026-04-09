MÉS per Palma denuncia que Cort no ha firmado el convenio para subvencionar el Diumenge de l'Àngel

Archivo - Los regidores del grupo municipal de MÉS per Mallorca, Kika Coll, Miquel Àngel Contreras y Neus Truyol. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento no ha firmado el convenio que regula la subvención directa para la celebración del Diumenge de l'Àngel a pocos días de que se lleve a cabo.

El evento, según han indicado los ecosoberanistas en una nota de prensa, se encuentra en una situación de irregularidad administrativa a causa de la "dejadez" del equipo de gobierno ya que, de momento, los organizaciones no tienen cobertura legal ni garantías de financiación.

Por ello, MÉS ha exigido la firma urgente del convenio para "evitar esta irregularidad" y ha reclamado que se haga antes de la celebración de la fiesta para asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger a las entidades.

El regidor de MÉS en Cort, Miquel Àngel Contreras, ha subrayado que "no es normal hacer una actividad sin haber firmado antes un convenio". "Estamos hablando del documento que fija compromisos, importes y obligaciones. Sin esto, todo queda en el aire", ha advertido.

En este sentido, ha alertado que la falta de un convenio implica que las entidades pueden asumir gastos que después no sean reconocidos por la administración, una cuestión que, a su entender, vulnera los principios básicos de la gestión pública.

"Sin esta firma previa, hay el riesgo real de que el Ayuntamiento no reconozca el gasto o no pueda justificar el otorgamiento de los fondos, tal como establece la ley general de subvenciones", ha expuesto Contreras, agregando que "están haciendo trabajar a la gente sin red de seguridad".

Para MÉS, esta situación evidencia una forma de gobernar "basada en la improvisación y el menosprecio hacia el tejido asociativo". En palabras del regidor, "esta es la manera de hacer del PP: ponen la fiesta al límite, dejan a los organizadores en la incertidumbre e incumplen los procedimientos básicos".

La formación ha acusado al PP de tener "otras prioridades", subrayando que "no llega a tiempo para firmar el convenio del Diumenge de l'Àngel, pero sí que lo hace para impulsar una candidatura europea opaca y fracasada, para comprar Gesa con el objetivo de fomentar más la masificación turística o para organizar la fiesta de la Patrona beneficiando empresas privadas muy concretas".

Con todo, han reclamado una "rectificación inmediata" y han advertido que "no permitirán que se juegue con la seguridad jurídica ni el trabajo de las entidades". "Gobernar es cumplir la ley y dar certezas, no generar problemas", ha concluido Contreras.