MÉS per Palma denuncia "prácticas opacas y precarización" en la política cultural municipal

Archivo - MÉS critica la "contradicción" del PSOE al oponerse al polvorín de Son Sant Joan: "Hacen lo contrario en Madrid" - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha instado al Ayuntamiento a cambiar su política cultural al considerar que presenta "prácticas opacas" que representan la "precarización" en la política cultural municipal.

Según ha informado el grupo ecosoberanista en un comunicado, tanto el proyecto de creación de una compañía joven de danza, como la producción de la obra 'No tot foren flors', en homenaje a Maruja Alfaro, evidencian un modelo de gestión cultural "basado en decisiones poco claras y en condiciones laborales que precarizan el sector".

En relación con la compañía joven de danza, MÉS alerta de la carencia de una información clara sobre la dirección artística, el planteamiento del proyecto y las condiciones de participación. Así, MÉS ha recordado que la Asociación de Profesionales de Danza de Baleares (Apdib) explicó recientemente que, tal como se ha concebido, el proyecto mezcla formación y programación pública sin garantizar unos estándares profesionales.

MÉS también ha criticado que la iniciativa se base en la participación de escuelas de danza privadas, ya que, según indican, desvirtúa el objetivo de una compañía pública.

El regidor de MÉS per Palma en el Ayuntamiento, Miquel Àngel Contreras, ha denunciado públicamente que no se trata de una compañía estable, ni de un verdadero programa de profesionalización, sino de "una exhibición de alumnado de centros privados financiada con recursos públicos".

En cuanto a las producciones propias del departamento de Cultura, MÉS ha reprochado que la obra en homenaje a Maruja Alfaro reproduce dinámicas ya criticadas anteriormente por el sector cultural.

La formación ha denunciado la carencia de transparencia en la selección de la dirección artística y de la autoría, así como en las condiciones de contratación de los intérpretes. En este sentido, apunta que, en lugar de contratar directamente a los actores y actrices, la concejalía ha recurrido a intermediarios, una práctica que, según MÉS, puede generar dudas sobre su legalidad, sobre las condiciones laborales de los trabajadores y sobre la gestión de los recursos públicos.

Frente a esto, Contreras ha señalado que las decisiones artísticas en la producción se toman "sin procesos abiertos ni criterios públicos, lo que limita la igualdad de oportunidades dentro del sector y favorece las injerencias políticas, tanto en la contratación como en las decisiones creativas". "Esto no es una apuesta por la cultura, es una cadena de abusos y de malas prácticas", ha añadido.

Los ecosoberanistas han concluido que ambos ejemplos forman parte de una política concreta del Ayuntamiento que ya ha generado conflictos en el sector cultural y han recordado que por esta razón las asociaciones profesionales rompieron relaciones con Cultura.

Así, el regidor de MÉS ha asegurado que el "método Bonet", en referencia al responsable de Cultura, Javier Bonet, con el que dicen que el propio regidor se refiere a sus políticas culturales, "se caracteriza por decisiones poco transparentes, falta de participación del sector y una gestión alejada de las necesidades reales de los profesionales".

Por último, la formación ha pedido un cambio en la política cultural del Ayuntamiento para apostar por una gestión más transparente, participativa y con condiciones dignas para los profesionales.