MÉS per Palma lamenta que "el PP ha silenciado el Consell Municipal de la Cultura" y exige su convocatoria "inmediata"

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA

Contreras: "El regidor de Cultura ha decidido ignorar el Consell Municipal de la Cultura porque no quiere escuchar al sector"

PALMA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha lamentado que "el PP ha silenciado el Consell Municipal de la Cultura", ya que, según ha criticado, tras casi dos años de legislatura, el máximo órgano de participación cultural no ha sido convocado ni una vez, pese a que, de acuerdo con el reglamento, éste debería convocarse mínimo dos veces al año, motivo por el que el partido ecosoberanista ha exigido su convocatoria "inmediata".

En una nota de prensa, MÉS per Palma ha denunciado que el gobierno municipal del PP "ha silenciado el Consell Municipal de la Cultura, incumpliendo su compromiso con el sector y gobernando de espaldas al tejido cultural de la ciudad". Después de casi dos años de mandato, el máximo órgano de participación cultural de Palma no ha sido convocado ni una sola vez, "impidiendo que los agentes culturales tengan voz en las decisiones que afectan al futuro de la ciudad", se han continuado quejando desde la formación ecosoberanista, recordando además que, según el reglamento de este consejo sectorial, éste se tendría que convocar un mínimo de dos veces el año.

Ante esta situación, MÉS per Palma ha presentado una propuesta para que el Ayuntamiento convoque de manera "inmediata" el Consell Municipal de la Cultura y garantice su actividad regular.

ACUSAN AL REGIDOR JAVIER BONET DE "IGNORAR EL SECTOR CULTURAL"

Para MÉS per Palma, "el máximo responsable de este bloqueo es el regidor de Cultura, Javier Bonet", a quien la formación ecosoberanista ha reprochado que no ha convocado el Consell Municipal de la Cultura. También, le ha recriminado el haber tomado decisiones importantes para la cultura de la ciudad "sin escuchar a las entidades y profesionales del sector".

Durante estos dos años, el PP ha impulsado iniciativas como la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura o el convenio con el Museo Thyssen para abrir un espacio de arte contemporáneo en GESA "sin consultar al Consell Municipal de la Cultura", ha seguido reprobando MÉS per Palma. Estas decisiones, que definen el modelo cultural de la ciudad, "se han tomado desde un despacho y sin contar con los principales agentes culturales de Palma", ha lamentado.

"El regidor de Cultura, Javier Bonet, ha decidido ignorar el Consell Municipal de la Cultura porque no quiere escuchar al sector. Esta es su manera de hacer: decisiones unilaterales, sin debate ni transparencia", ha denunciado el regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras. "Pero la cultura no puede ser una herramienta partidista ni de propaganda política, sino un motor de transformación social y de participación colectiva que sitúe a la ciudadanía en primer término", ha precisado el regidor ecosoberanista.

En este sentido, MÉS per Palma ha considerado que "este bloqueo es una estrategia deliberada de Bonet y el PP" para, en su opinión, "desactivar los espacios de debate y convertir la política cultural en un instrumento elitista y exclusivo de su gobierno".

EXIGEN CONVOCATORIA "INMEDIATA" DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA

Para revertir esta situación, MÉS per Palma ha presentado una propuesta al pleno municipal para exigir la convocatoria "inmediata" del Consell Municipal de la Cultura, por un lado; un compromiso para que este consejo sectorial se reúna "de manera periódica" y "no sea ignorado nunca más", por otro; y, por último, la actualización de su representación y la activación de las comisiones de trabajo para "garantizar la pluralidad y la eficacia".

"Javier Bonet no puede seguir escondido mientras toma decisiones que afectan al futuro cultural de Palma. No se puede hacer política cultural sin la participación del sector. Queremos un Consell Municipal de la Cultura activo, donde las decisiones no se tomen a puerta cerrada, sino con la voz de las principales entidades, creadores y agentes culturales. Palma merece una cultura abierta, no una dirigida por el PP desde sus despachos", ha concluido Contreras.