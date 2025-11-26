MÉS per Palma pedirá replantar tres árboles por cada uno que se elimine en cada barrio o zona de la ciudad

Archivo - Árbol talado en la plaza Llorenç Bisbal de Palma. - PSIB DE PALMA - Archivo

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha reclamado al Ayuntamiento de Palma que se replanten tres árboles por cada uno que se elimine en cada barrio o zona de la ciudad, frente a las políticas "arboricidas" del PP y su "nefasta gestión del mantenimiento del arbolado".

La formación ecosoberanista ha hecho esta reivindicación porque han considerado que son "recurrentes" los casos en que se talan árboles "sin ninguna reposición, ni ningún tipo de información a los vecinos" y esto provoca "sorpresa, frustración e indignación", según han explicado desde MÉS per Palma en un comunicado.

Por eso, han alegado que, en los casos de talas justificadas técnicamente, la prioridad tendría que ser "mantener y mejorar la masa forestal de Palma".

En ese sentido, el partido presentará una moción donde defiende el principio 3x1, para que por cada árbol eliminado, el Ayuntamiento replante tres y, si no es posible al mismo lugar, siempre que sea en el mismo barrio o zona.

Estos nuevos árboles tendrían que estar adaptados al clima, hacer sombra y contar con un plan de seguimiento y de riego. Este compromiso permitiría "incrementar progresivamente la masa arbórea", especialmente en las zonas donde "el PP no es que solo tale los árboles, sino que tapa los alcorques con cemento para que no se puedan replantar".

Así, han indicado que uno de los casos "más paradigmáticos" es el de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga, que vuelve a demostrar la manera de hacer del PP, marcada por su "falta de sensibilidad total hacia el patrimonio vegetal de la ciudad".

Hace un año, cuando algunos ejemplares de bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga se talaron con una "fuerte oposición vecinal", el gobierno del PP prometió que conservaría los 17 ejemplares que todavía quedan hoy.

Ahora el criterio ha cambiado y se prevé la desaparición de todos ellos. Esto provoca "desconcierto y desconfianza" entre los vecindarios.

"Lo que indigna no es solo el qué, sino el cómo. El equipo de gobierno demuestra una vez más que no tiene palabra y que su gobierno es una estafa a la ciudadanía. Este cambio de criterio, sumado a su falta de comunicación, vuelve a dejar claro que el PP opera sin rumbo, sin previsión y sin ningún plan de ciudad", ha defendido el regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras.

"OPACIDAD" EN LA TALA DE ÁRBOLES

MÉS per Palma ha criticado que no es que el problema principal sea la decisión técnica de talar los árboles, sino la "opacidad" con la que lo ha gestionado el PP.

"Cuando la gente se entera por sorpresa de una tala, no falla parte la técnica, falla la política. El PP elimina los árboles de los barrios sin contar con la opinión de los vecinos", ha afirmado.

Por eso, han aseverado que la política del PP en referencia a las talas de árboles se caracteriza por la "falta de una información clara" a los vecinos. Para contrarrestar esto, MÉS per Palma ha exigido que el Ayuntamiento active un protocolo de transparencia ciudadana "cada vez que prevea la tala de árboles".

Esto implica hacer reuniones informativas obligatorias con los vecinos y poner al pie de cada árbol cartelería con códigos QR que incluyan tanto información esencial, fotografías y los motivos de la intervención, como materiales "claros y divulgativos que expliquen las patologías, los riesgos o las limitaciones técnicas".

"Este protocolo sería una manera transparente y pedagógica de hacer llegar la información a los vecinos y de evitarles sorpresas desagradables", ha apuntado Contreras.

Por otra parte, han planteado la creación de un catálogo de árboles singulares específico de Palma, una planificación climática que integre como objetivo la creación de zonas de sombra y un calendario público de plantaciones.

"Se necesita un Ayuntamiento que hable en plata, no uno que se esconda detrás excusas. Palma merece una política de ciudad que haga frente a la emergencia climática, no una política suicida que haga las calles más hostiles hacia la ciudadanía", ha sostenido.