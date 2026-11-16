MÉS per Palma propone alquileres de 390 a 780 euros en Son Busquets y critica el "bloqueo" entre PP y PSOE - MÉS PER PALMA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma defenderá en el próximo pleno una moción para desbloquear Son Busquets y garantizar viviendas públicas con alquileres "realmente asequibles".

La formación ha denunciado públicamente en una nota de prensa que la confrontación entre el PSOE en el Gobierno de España y el PP en el Ayuntamiento de Palma "mantiene paralizado" un proyecto "imprescindible" para afrontar la emergencia habitacional.

"Unos culpan a Madrid y los otros señalan a Cort", ha lamentado el candidato de MÉS a la alcaldía, David Pujol, quien ha acusado a los partidos de convertir Son Busquets en "un arma electoral mientras miles de familias no pueden acceder a una casa".

MÉS ha propuesto que los alquileres no superen el 30 por ciento de los ingresos netos familiares, que vayan desde los 390 euros en el caso de una persona que cobre 1.300 euros y hasta 780 euros en un hogar con dos salarios de 1.300 euros.

Para Pujol, las viviendas deben ser realmente asequibles y los precios "se tienen que adaptar a los ingresos de las personas y no a las exigencias de mercado inmobiliario".

El candidato ha hecho hincapié en el elevado precio de la vivienda en la capital balear que, en febrero de 2026, alcanzaba un precio medio de 1.609 euros mensuales para un piso de dos habitaciones. En este caso, una familia con ingresos de 2.600 euros netos debería destinar el 62 por ciento del sueldo.

"Esta es la realidad que queremos cambiar. No podemos hablar de vivienda asequible mientras las familias tienen que elegir entre pagar el alquiler y llenar la nevera", ha remarcado.

La proposición exige que el Estado, mediante Casa 47, y el Ayuntamiento presenten en un plazo máximo de dos meses un proyecto urbanístico consensuado y un calendario de ejecución.

La portavoz de MÉS en Cort, Neus Truyol, ha defendido que si se hubieran respetado sus propuestas y plazos, Son Busquets "ya podría comenzar a ser una realidad" y estar "mucho más avanzado".

"El PSOE en Madrid no ha hecho avanzar el proyecto y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, no ha ejercido el liderazgo que corresponde a un alcalde", ha criticado, a la vez que ha reclamado acuerdos, presupuestos y plazos. "La gente necesita casas, no excusas", ha concluido.