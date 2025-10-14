MÉS per Palma reclama la recuperación de la escalera gótica de la calle de la Campana

Archivo - La regidora de MÉS per Palma Kika Coll. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha exigido que se recupere y se vuelva a ubicar en la ciudad de Palma la escalera gótica de la calle de la Campana de Palma, un elemento arquitectónico excepcional del siglo XV localizado recientemente en la 'possessió' de Son Verí (Marratxí).

Los ecosoberanistas consideran que se trata de "una oportunidad histórica" para reparar una pérdida patrimonial y reconocer la tarea ciudadana que ha permitido redescubrir esta joya gótica, según han trasladado en un comunicado.

"Es una oportunidad muy valiosa. Esta escalera gótica, hoy desmontada y sin uso, puede recuperarse y convertirse en un símbolo vivo de nuestro pasado", ha explicado la regidora Kika Coll.

MÉS per Palma ha pedido al Ayuntamiento, al Consell de Mallorca y al Govern que trabajen de manera conjunta para adquirir la pieza y reubicarla en un espacio público o museístico de la ciudad.

En este sentido, han propuesto un acuerdo entre las tres partes implicadas. "La ciudadanía que ha hecho el descubrimiento, la propiedad y las instituciones públicas que tienen el deber de preservar el patrimonio", han concluido.

Los ecosoberanistas se han referido a una investigación que apunta a que los fragmentos de esta escala monumental pertenecían a una antigua casa de la calle de la Campana, en el centro histórico de Palma. Este hallazgo permite rescatar una muestra destacada del gótico civil mallorquín.

"El gótico mallorquín forma parte de nuestra identidad colectiva. Recuperar esta pieza es restituir una parte de la historia que nos define", ha remarcado Coll.

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO POLÍTICO

MÉS per Palma ha subrayado que la protección del patrimonio no es solo una obligación institucional, sino también un acto de corresponsabilidad ciudadana.

El partido ha puesto en valor la tarea de quien ha identificado y comunicado el hallazgo, y ha exigido a las administraciones que no dejen perder esta ocasión de recuperar un bien de alto valor histórico y emocional.

"Cuando la ciudadanía actúa y las instituciones responden, el patrimonio renace. No podemos dejar pasar esta oportunidad", ha concluido Coll.