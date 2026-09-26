MÉS per Porreres solicitará ampliar las aceras, eliminar obstáculos y plantar árboles en rondas de circunvalación

Archivo - Una de las rondas de circunvalación de Porreres. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Porreres presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Porreres para proponer que se amplíen las aceras, se eliminen obstáculos y se planten árboles en las rondas de circunvalación.

La formación ecosoberanista ha señalado que estas rondas de Porreres han cumplido durante décadas una función "esencial" para descongestionar de vehículos el casco urbano pero "ya no responden a las necesidades actuales de movilidad y de uso del espacio público", según ha indicado MÉS per Porreres en un comunicado.

"No se puede pensar las rondas solo como carreteras. Hoy son también espacios de paseo, de deporte y de conexión entre diferentes zonas del pueblo, y tienen que ser seguras y accesibles para todo el mundo", ha defendido el portavoz de MÉS per Porreres, Sebastià Lliteres.

Por eso, han puesto el foco en las "carencias" que afectan directamente los peatones, como que algunos cruces entre las rondas y las calles del casco urbano son "inseguros" y la señalización vertical y horizontal es "insuficiente" en pasos de peatones y otros puntos.

Además, han subrayado que en varios tramos las aceras son "demasiadas estrechas", una situación que "dificulta especialmente" el paso de personas con silla de ruedas y familias con niños y cochecitos.

Por eso, la propuesta reclama ensanchar y adaptar las aceras cuando sea posible, rebajar las aceras en los pasos de peatones, eliminar obstáculos y reforzar la señalización. También, reforzar la iluminación e instalar nuevas papeleras, además de una siembra de arbolado que permita tener nuevas zonas de sombra.

La propuesta de MÉS plantea estudiar la implantación de un carril bici "seguro y accesible" a lo largo de las rondas, allá donde las características del espacio lo permitan.

La formación considera que esta actuación se tiene que abordar dentro de un plan global y no "mediante intervenciones aisladas", puesto que accesibilidad, seguridad viaria, movilidad sostenible, iluminación, arbolado y servicios urbanos "tienen que formar parte de una misma estrategia".

La moción reclama al Consell de Mallorca que, en los tramos que sean de su titularidad, participe económica y técnicamente en las actuaciones de mejora.

La formación también pone encima la mesa una asignatura pendiente, como sería la ejecución de la ronda este, que tiene que conectar la ronda de ses Forques con la ronda de Porrera y completar así el perímetro de circunvalación del municipio, después de más de 25 años de espera.

Para MÉS per Porreres, completar esta infraestructura y, al mismo tiempo, modernizar las rondas existentes para que sean "más seguras, accesibles y sostenibles tiene que formar parte de una misma política de movilidad".