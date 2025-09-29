MÉS pide el cese de la directora general de Patrimonio de Palma y un plan de protección de edificios históricos

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Palma ha pedido este lunes la dimisión de la directora general de Patrimonio del Ayuntamiento de Palma, Pilar Ribal, así como el impulso a un plan de choque urgente de protección de edificios históricos.

Las regidoras de la formación Neus Truyol y Kika Coll han acusado al PP de "poner en grave peligro el patrimonio urbano y cultural de la ciudad eliminado la protección de centenares de edificios históricos, aprobada la pasada legislatura, y dejando sin dirección técnica ni gestión efectiva espacios de gran valor histórico".

Coll ha alertado de que "no es un descuido ni una negligencia", sino que se trataría, a su juicio, de "una estrategia calculada" para favorecer intereses especulativos y dejar Palma "en manos de la destrucción".

Para los ecosoberanistas, este escenario contrasta con la voluntad de as Todo esto contrasta con claramente con la voluntad de aspirar a ser Capital Europea de la Cultura".

El plan de choque de MÉS per Palma pasaría por una moratoria de licencias en edificios con valor histórico que estaban catalogados; actualizar y ampliar el catálogo de protección tal como se hizo la anterior legislatura; crear una brigada de vigilancia y denuncia ciudadana, y crear un programa de difusión y educación patrimonial para implicar a la ciudadanía y generar un orgullo colectivo por el legado arquitectónico.

En un comunicado, MÉS per Palma ha puesto como ejemplo de lo que han considerado una "dejadez" por parte del PP, la existencia de patrimonio desprotegido y "demoliciones autorizadas" como consecuencia de la no aprobación del Plan de Ordenación Detallada, y que habría dejado sin protección hasta 330 elementos etnológicos en suelo rústico y 250 edificios urbanos.

Han calificado al mismo tiempo como un caso paradigmático el del edificio de la calle 31 de Diciembre. "Donde antes había un edificio que los vecinos valoraban, ahora habrá pisos a precios de lujo", ha denunciado Coll.

Se han referido igualmente a la desprotección de obras de arte, asegurando que en Cort se están iniciando obras sin ninguna previsión de proteger piezas de gran valor histórico y artístico, como un cuadro del pintor flamenco Van Dyck.

Para MÉS, la dejadez también es visible en los barrios. Según han añadido, en Establiments el gremio de margers ha denunciado el mal estado de las obras de pavimentación que ejecuta el Ayuntamiento cerca de la iglesia.

Los ecosoberanistas han completado la lista con el Castell de Bellver, con "proyectos parados y en degradación". Según MÉS, desde el cambio de gobierno no se ha ejecutado ninguno de los proyectos ya redactados y presupuestados. La excavación arqueológica está paralizada y el deterioro de elementos "es cada vez más visible".