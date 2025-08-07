MÉS pide explicaciones por las películas en castellano en IB3 y cuestiona la cobertura de las Marchas por Palestina

Una de las marchas organizadas en Palma para pedir el fin del genocidio en Palestina. - EUROPA PRESS

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado la compararencia en el Parlament del director general de IB3, Josep Codony, por la emisión de películas en castellano en la televisión pública.

En un escrito dirigido a la Cámara, los ecosoberanistas reclaman las explicaciones de Codony a raíz de la emisión de películas sin el doblaje en catalán, a pesar de que éste existía.

Los de MÉS consideran que esta decisión contraviene la ley de normalización lingüística y se suman a las críticas que ya trasladó hace unos días el PSIB sobre esta cuestión.

Los ecosoberanistas, al mismo tiempo, han registrado una pregunta con solicitud de respuesta escrita en relación a la cobertura que el ente público hizo de las marchas por Palestina que la pasada semana congregaron en ciudades, pueblos y barrios de Baleares a miles de personas. Quieren saber cuántos equipos se destinaron y dónde, qué espacio ocupó este tema en los informativos y cuánto tiempo se le dedicó.