MÉS pide al Govern y al Consell de Mallorca "certezas" sobre el proyecto de parque fotovoltaico en Son Bonet

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha pedido este miércoles al Govern y al Consell de Mallorca "certezas" en relación al proyecto de parque fotovoltaico que Aena impulsa en Son Bonet después de haber recibido el informe ambiental favorable por parte del Ejecutivo autonómico.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Parlament, el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, se ha referido a esta cuestión y ha pedido a las instituciones que expliquen a los vecinos y al Ayuntamiento de Marratxí cómo seguirá la tramitación del proyecto.

Según ha indicado, si se quiere hacer "cómo toca", tendría que seguir vía Consell de Mallorca y una declaración de interés general y evitando la tentación de recuperar la vía del interés industrial estratégico, tumbada en el Parlament.

Al mismo tiempo, Apesteguia ha lamentado que Aena trate a Baleares "como una colonia" y se ha sumado a las quejas de los vecinos, que quieren disfrutar de este espacio verde.

"Pedimos al Govern y al Consell que den certezas a los vecinos y al Ayuntamiento respecto a cómo seguirá la tramitación y exigimos a AENA que deje de contemplar a Baleares como un lugar al que venir a hacer dinero", ha señalado.