MÉS pide sancionar a dos centros comerciales por no instalar placas solares en sus aparcamientos pese a estar obligados. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado este jueves dos denuncias ante la Conselleria de Empresa, Ocupación y Energía para que abra expedientes sancionadores contra Alcampo Mallorca y Mallorca Fashion Outlet, en Marratxí, por no instalar placas solares en sus aparcamientos pese a la obligación que, según la formación, establece la ley balear de cambio climático.

Según ha informado MÉS, la normativa obliga a cubrir con instalaciones fotovoltaicas los aparcamientos de más de 1.500 metros cuadrados, una exigencia que, a su juicio, incumplen ambos complejos comerciales.

La formación ha señalado que el aparcamiento del Mallorca Fashion Outlet dispone de cerca de 58.000 metros cuadrados, lo que permitiría instalar hasta 724 kilovatios (kW) de potencia renovable. En el caso de Alcampo Mallorca, los diferentes aparcamientos suman más de 36.500 metros cuadrados y podrían albergar aproximadamente 456 kW.

El diputado de MÉS Ferran Rosa ha criticado la "carencia de voluntad" del Govern de Marga Prohens para hacer cumplir la ley y ha advertido de que el incremento de los episodios de temperaturas extremas y de la demanda eléctrica exige acelerar el despliegue de energías renovables.

"La respuesta no puede ser asumir que habrá cortes de luz mientras se dejan sin desplegar medidas que refuerzan el sistema, reducen el consumo de combustibles fósiles y aprovechan superficies ya artificializadas para generar energía", ha afirmado.

Finalmente, la formación ha reclamado a la Conselleria que actúe "con diligencia" y abra los correspondientes expedientes sancionadores, al considerar que la instalación de placas solares en grandes aparcamientos es una de las medidas más eficientes para avanzar en la descarbonización sin consumir nuevo territorio.