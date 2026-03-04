MÉS piden crear un comité especial en los aeropuertos insulares para controlar la cogestión

MÉS per Malorca y MÉS per Menorca presentan un acuerdo para crear un comité especial aeroportuario. - EUROPA PRESS

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca piden crear un comité especial en los aeropuertos de las islas para controlar la cogestión aeroportuaria, una iniciativa que aseguran que cuenta con el apoyo del PP balear.

Según han explicado los ecosoberanistas en una rueda de prensa conjunta en el Parlament, así lo defienden con una moción, que ya han enviado a todos los grupos, y que establece que los informes que elaboren los comités aeroportuarios insulares tengan carácter vinculante en las decisiones relativas a la gestión y planificación de los aeropuertos.

Según han explicado, tras su previsible aprobación en la Cámara autonómica, la iniciativa se trasladará al Congreso con el objetivo de promover una modificación normativa que eleve la medida a rango de ley y la haga extensiva al conjunto de territorios insulares de España.