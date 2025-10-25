MÉS presenta a los municipios su proposición de ley para prohibir la compra de viviendas a no residentes

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha presentado a los municipios su proposición de ley para prohibir la compra de viviendas a no residentes.

En una nota de prensa, MÉS ha informado que su proposición de ley para la garantía del uso residencial de las viviendas y en contra de la especulación en Baleares, para que los municipios puedan restringir, temporalmente, la compraventa de casas a no residentes, personas jurídicas y para segunda residencia, ya ha sido registrada en el Parlament y, desde esta semana, está siendo presentada por el coordinador general de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia, a las agrupaciones municipales del partido que así lo quieran.

"Proponemos que cada familia tenga su casa y que cada casa sirva para que viva una familia", ha afirmado Apesteguia en Algaida, que ha acogido la presentación de la normativa y un posterior coloquio después de que el ciclo se haya iniciado en sa Pobla.

El también portavoz del grupo parlamentario de MÉS per Mallorca ha insistido en que "ante esta situación de emergencia habitacional lo que hace falta son medidas excepcionales que vayan encaminadas a que las viviendas sean para la gente normal, la gente que quiere desarrollar su proyecto de vida en Mallorca".

La propuesta de la normativa parte de la base que ya hay territorios de la Unión Europea que aplican limitaciones a la hora de adquirir una vivienda. Es el caso de Dinamarca, Malta y las Islas Äland, en Finlandia. Tal como ha explicado Apesteguia, tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE "prevén la implantación de medidas restrictivas al movimiento de capital relacionado con la adquisición de viviendas por parte de no residentes siempre que se cumplan cinco condicionantes: razones imperiosas de interés general, especificidad, proporcionalidad, evaluabilidad y no discriminación".

En vista a justificar la proporcionalidad, la proposición de ley detalla diez condiciones de las que los municipios tendrían que cumplir, como mínimo, tres, para aplicar restricciones en la compraventa de viviendas. Entre ellas, que el precio de compra o alquiler haya aumentado un tres por ciento por encima la variación del IPC de las Baleares los últimos cinco años, superar el umbral que se establece para viviendas vacías y no principales, que el precio medio de compra supere al menos el total acumulado de la proyección de diez años del salario neto medio de las Baleares o que el precio medio de compra o de alquiler supere en un 35 por ciento la media del Estado español.

Asimismo, para MÉS per Mallorca, la capacidad de evaluación se cumple fijando un plazo de 10 años para aplicar y hacer balance del impacto de las restricciones para, mantenerlas o retirarlas. Y, también, ha añadido la formación ecosoberanista, la especificidad se justifica al aplicar, como máximo, tres medidas concretas: la limitación de la compra a no residentes, a personas jurídicas y a propietarios de una vivienda habitual.