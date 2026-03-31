MÉS pronostica un "colapso permanente" si no se ponen límites y critica que Galmés "no quiera molestar a nadie"

La portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, en su intervención en el Debate de Política General de 2026. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha asegurado que Mallorca sufrirá un "colapso permanente" si no se ponen límites y ha recriminado al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que su gobierno "no quiera molestar a nadie".

La portavoz de la formación ecosoberanista, Catalina Inés Perelló, se ha dirigido con estas palabras al dirigente insular, en su primer turno de intervención en el Debate de Política General de 2026.

De este modo, ha acusado a Galmés practicar el "fraude político" y de liderar un gobierno basado en "titulares, promesas y propaganda pero sin resultados reales".

Perelló ha censurado que, después de tres años de mandato, el gobierno del PP "ha perdido toda credibilidad" ante la ciudadanía, puesto que, a su manera de ver, "no se construye con palabras, se construye al cumplirlas". "No es un problema de discurso. Es un problema de credibilidad y cuando un gobierno pierde la credibilidad, lo pierde todo", ha mantenido.

Igualmente, ha censurado la política de movilidad del gobierno insular, que ha calificado de "fracaso absoluto", con "muchas fotos, muchas palabras, mucha escenificación y muy poco trabajo".

En cuanto a la ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca, ha aseverado que se ha quedado "en nada", puesto que tras anunciarla han visto que "no hay ley, ni medidas concretas, ni calendario" y ha alegado que, tras todo eso, "solo hay humo".

En materia turística, Perelló ha resaltado la contradicción entre el discurso institucional y la realidad, ya que, a su juicio, "no se puede hablar de turismo sostenible mientras se alimenta la masificación".

La portavoz de MÉS per Mallorca también ha puesto el foco en la crisis de vivienda y la situación de los jóvenes de la isla, al advertir que Mallorca se encuentra "a las puertas de un abismo social".

En ese sentido, ha criticado el aumento del presupuesto de la institución insular para actividades de ocio, mientras el mercado de la vivienda "se lleva por delante a una generación entera", por lo que ha reclamado la puesta en marcha de un programa de ayudas al alquiler en Mallorca y mecanismos para el control de precios.

En esta línea, ha acusado Galmés de encabezar "el gobierno de la excusa" frente a "las acciones", dado que es el presidente "con más presupuesto" pero que "menos ha hecho".

Acerca de la importación de residuos desde Eivissa, ha defendido la "cooperación entre islas" pero con una serie de límites, ya que ha sostenido que Galmés habría "agachado la cabeza" para aceptar esta propuesta.

Además, ha puntualizado que la rebaja del 10 por ciento en la tasa de residuos anunciada, estarían subvencionadas con el dinero de los impuestos de los mallorquines pero, a cambio, hay que importar la basura de Eivissa.

También ha señalado que la deriva política del gobierno del PP y Vox por sus "consecuencias directas" sobre la lengua y la cultura de Mallorca. "Galmés ha decidido abrazarse a quien desprecia la lengua y la cultura catalana, por un camino que llevará a perder derechos", ha alegado.

Perelló ha puesto en valor la diversidad cultural y la herramienta de "cohesión social e integración", que representa el catalán desde su punto de vista.

Por último, ha destacado el papel de MÉS como "política útil" y "arraigada en el territorio", para hacer del Consell una herramienta "útil, valiente y al servicio de Mallorca". "Mallorca no se gobierna de espaldas a su gente. Aún así, hay esperanza porque este pueblo siempre ha sabido volver a empezar", ha mantenido.