MÉS reclama la ejecución de las propuestas acordadas para la preservación de Casa Planas

PALMA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha reclamado al Govern y al Consell de Mallorca la ejecución de las propuestas acordadas en relación a la preservación de Casa Planas.

En un comunicado, la formación ecosoberanista ha hecho esta reclamación después de haber conseguido en el Parlament el apoyo a una iniciativa para instar al Govern y al Consell a garantizar la conservación, digitalización y puesta en valor del Archivo Casa Planas, así como el reconocimiento institucional de su función como espacio de creación contemporánea.

La propuesta, aprobada recientemente, para implicar el gobierno español que ya aportó 50.000 euros el año pasado gracias a Sumar MÉS, recoge el reconocimiento formal del valor histórico, social y artístico del archivo Casa Planas y establece un programa de financiación plurianual, con una duración mínima de seis años, para asegurar la preservación y el acceso público.

La diputada de MÉS Maria Ramon, autora de la iniciativa, ha defendido que preservar Casa Planas "es preservar la memoria del país y proyectarla hacia el futuro con herramientas contemporáneas, acceso abierto y vocación internacional".

La formación presentó la propuesta después de constatar el incumplimiento del Govern de los compromisos adquiridos. Así, el Ejecutivo firmó en 2023, han recordado, un protocolo de colaboración con Casa Planas y posteriormente anunció la digitalización del fondo fotográfico sin que a día de hoy se haya ejecutado ninguno de las propuestas previstas.

Para MÉS, con la aprobación de esta iniciativa, el Parlament envía "un mensaje claro", según Ramon, de que "el patrimonio visual de las Islas no puede depender de la precariedad estructural de los proyectos culturales independientes".