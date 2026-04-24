MÉS recrimina al Consell de Mallorca la compra de mochilas fabricadas en India: "Recuerda a los peores años de Munar"

Las bolsas y mochilas compradas en India por el Consell de Mallorca. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de MÉS per Mallorca en el Consell insular ha recriminado al equipo de gobierno que haya comprado miles de mochilas y bolsas fabricadas en India en vez de apostar por el producto local.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han considerado que es una decisión "desproporcionada, incoherente y profundamente hipócrita" y que, además, se ha repetido a lo largo de la presente legislatura.

La formación ha recordado que hace aproximadamente un año la institución insular compró miles de banderas de Mallorca fabricadas en China para repartirlas con motivo de la Diada.

"Recuerda a los peores años del mandato de Maria Antonia Munar, cuando el Consell se dedicaba a gastar cantidades ingentes de dinero público en autopromoción", ha criticado MÉS per Mallorca.

Lo que hace de esta decisión algo "especialmente grave", ha añadido, es que estos productos estén fabricados en India mientras el Consell de Mallorca tiene entre sus competencias la promoción y difusión del producto local.

Los ecosoberanistas, aunque han reconocido que la fabricación integral de este tipo de productos puede ser "más difícil" en Mallorca que en otros lugares, han defendido que en la isla existe un tejido consolidado de empresas dedicadas a la serigrafía, la estampación y la personalización de material textil y promocional.

"Como mínimo, el Consell podría haber apostado por que la personalización y el acabado de estos productos se hiciera aquí, generando actividad económica y ocupación local", han sostenido.

El portavoz adjunto del partido en la institución insular, Joan Llodrà, ha afirmado que esta compra "es la demostración más clara de la hipocresía del PP".

"No se pueden llenar la boca defendiendo el producto local y, a la vez, gastar dinero público en productos fabricados a miles de kilómetros, con una enorme huella ecológica y bajo unas condiciones laborales que muchas veces son más que cuestionables", ha subrayado.

Llodrà también ha criticado que el equipo de gobierno "priorice la propaganda antes que dar apoyo real al tejido productivo de Mallorca".

"Hace un año repartían banderas fabricadas en China y ahora compran bolsas y mochilas fabricadas en India. Esta es su idea de producto local", ha sentenciado.