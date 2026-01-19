Archivo - El regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras. - MÉS PER PALMA - Archivo

PALMA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

MÉS seguirá sin participar en los Premios Ciudad de Palma mientras no recuperen el catalán como lengua principal.

En un comunicado, la formación ecosoberanista ha criticado que equipo de gobierno del PP mantenga una decisión que "empobrece la cultura, fractura el consenso histórico y utiliza la lengua como instrumento ideológico".

El regidor Miquel Àngel Contreas ha lamentado que el PP utilice los premios para crear confrontación "al servicio de su sectarismo y partidismo habituales" en lugar de convertirlos en un espacio de dignificación de la cultura y de reconocimiento al trabajo hecho por los creadores. "Si no se preserva la singularidad histórica de los premios en catalán, estos pierden sentido, prestigio y arraigo", ha añadido.

RECTIFICAR Y RECUPERAR EL CONSENSO

MÉS per Palma ha reclamado al PP que rectifique y restituya el catalán como lengua vertebradora de los galardones. "No pedimos nada extraordinario. Pedimos volver a la normalidad", ha afirmado el edil, que ha reiterado que tienen que servir para proteger y proyectar la lengua propia, no para diluirla.

Según han recordado, desde 1977, los Premios Ciudad de Palma se han convocado en catalán, incluso bajo gobiernos del PP como el de Joan Fageda.

Las primeras "rupturas", han añadido, llegaron con el mandato de Catalina Cirer (2003-2007) y se han repetido posteriormente con Mateu Isern y ahora con Jaime Martínez, siempre en desacuerdo con el sector cultural.

"Esta decisión nunca ha estado pacífica ni compartida. Basta ver como incluso en las galas organizadas por el PP hay cada año reivindicaciones por parte de premiados exigiendo que vuelvan a la normalidad", ha recordado Contreras, que ha acusado a los 'populares' de alterar los premios y dar la espalda a los creadores que mantienen vivas la lengua y la cultura catalanas.

FALSA IGUALDAD Y CONFRONTACIÓN CALCULADA

La formación ecosoberanista ha denunciado que el PP justifica su decisión con una falsa idea de igualdad de oportunidades que esconde una realidad evidente de que el castellano ya disfruta de una ventaja estructural inmensa, mientras que el catalán necesita espacios propios de promoción y reconocimiento.

"El castellano tiene miles de premios en todo el mundo. El catalán no", ha afirmado Contreras, que cree que presentar esto como una decisión neutral es engañar a la ciudadanía.

Según el regidor, el gobierno municipal incumple su responsabilidad estatutaria de promover la lengua propia y alimenta una estrategia de confrontación cultural que debilita la cohesión social.

"La lengua catalana no es un problema, es una riqueza. Palma no tiene que permitir que sus premios más emblemáticos sean utilizados contra su identidad propia", ha concluido Contreras.