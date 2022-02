MÉS y Unidas Podemos pedirán en el Parlament que Marí explique el conflicto de SFM y el posible acuerdo inminente

PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Unidas Podemos pedirán en sede parlamentaria que el conseller de Movilidad, Josep Marí, explique el conflicto laboral de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) y el posible acuerdo inminente, según ha informado ambos grupos parlamentarios en una nota de prensa conjunta.

El portavoz adjunto de MÉS, Josep Ferrà, ha celebrado este martes que finalmente la Conselleria de Movilidad mantenga una reunión con el comité de empresa de SFM para intentar resolver la situación de conflicto laboral que vive la compañía pública.

Ferrà, ha recordado que la reunión llega apenas después de que

MÉS solicitara la mediación del Govern así como una reunión interna en el seno de El Pacte para analizar la situación. MÉS ha valorado positivamente, la reactivación de las reuniones. De hecho, no había ninguna desde noviembre 2021 y esto, para los ecosoberanistas, había intensificado las huelgas e incrementado el malestar de los usuarios y de la Asociación que los representa.

El portavoz adjunto de MÉS ha apuntado que no tiene ninguna duda de que el Govern acabará llegando a un acuerdo tarde o temprano. Y, en este sentido ha manifestado que "si la Conselleria puede llegar a un acuerdo hoy, o hacer adelantos, no tiene que esperar a mañana".

Sin embargo, Ferrà ha criticado el "desprecio" de la Conselleria hacia aquellos partidos que apoyan al Govern así como a los grupos parlamentarios. De hecho, Ferrà ha avanzado que ante lo que podría ser un acuerdo inminente, MÉS solicitará la comparecencia del conseller en sede parlamentaria.

En concreto, MÉS quiere que comparezca en la comisión de Medio

Ambiente y Movilidad después de no atender la petición de comparecer ante los socios de El Pacte. Un hecho que Ferrà ha censurado y lamentado.

"El conseller no puede actuar de espaldas a los partidos que apoyan al Govern, no atender las demandas los grupos parlamentarios y actuar sin dar explicaciones", ha afirmado Ferrà, quien, en este sentido, ha dicho que se tiene que poner fin al "desprecio" que se tiene con el Parlament en general y con los grupos parlamentarios del pacto en particular, por parte de algunas Consellerias.

"Llevamos tres semanas esperando una reunión urgente con la Conselleria, una reunión que estaba prevista la semana pasada y se suspendió de forma repentina con el compromiso de ofrecer una nueva fecha, ocho días después no tenemos ninguna propuesta", ha criticado.

Ante esta situación, Ferrà registrará la petición de comparecencia para que el conseller pueda explicar si ha llegado a un acuerdo con los trabajadores de SFM y en qué términos. Una comparecencia, ha asegurado, que "no supondrá ninguna deslealtad". Pues, ha recordado que el PSIB-PSOE ya forzó, en esta legislatura, la comparecencia de dos cargos de MÉS en contra del criterio de la Conselleria a la que están adscritos, rompiendo de este modo un acuerdo incluido en el pacto de gobierno.

Desde Unidas Podemos, por su parte, han insistido en que el objetivo es que se llegue a un acuerdo que mejore las condiciones de trabajo, así como el servicio para solucionar el conflicto.

En sentido, el diputado Pablo Jiménez ha asegurado que "desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos ya se pidió, hace un mes, a la Conselleria por qué no se había solucionado el conflicto de SFM y por qué no se habían atendido a unas demandas que tienen que ver con la mejora del servicio y de la calidad del trabajo". "También", ha añadido, "Unidas Podemos pidió por qué no se quiere gestionar el tranvía de Palma desde la esfera pública".

Con todo, MÉS y Unidas Podemos confían en poder resolver la situación a SFM lo más bien posible.