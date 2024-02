MÉS ve el caso Koldo "un ejemplo de la más grande corrupción moral": "No entiendo que Ábalos no dimita de su escaño"

PALMA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha descrito el caso Koldo como "un ejemplo de la más grande corrupción moral" y ha asegurado no entender que el exministro José Luis Ábalos "no haya dimitido de su escaño en el Congreso".

"No puedo entender que no haya dimitido de su escaño en el Congreso, no porque tenga una vinculación penal, esto lo deberán de dirimir los juzgados, sino porque es el responsable de haber puesto en un lugar de influencia a una persona que encabeza una trama basada en robar dinero público mientras la gente moría", ha dicho el portavoz ecosoberanista este lunes en rueda de prensa, a preguntas de los medios de comunicación.

En esta línea, ha señalado que, como grupo que participó en el anterior Govern, puede entender "que las cosas se hicieran lo más rápido posible en un tiempo muy complicado y que el Govern se aferrara donde pudiera para conseguir mascarillas".

"Lo que no podemos entender es que, una vez se ha hecho así y llegan unas mascarillas que no corresponden a la comanda que se había pagado, por qué se tarda tres años en resolver el contrato y pedir el dinero a esta empresa", ha lamentado Apesteguia.

Al respecto, ha asegurado que no se informó al resto de partidos que componían el Govern sobre esta cuestión y ha augurado que, probablemente, si lo hubiesen sabido habrían impedido esta dilatación.

"Se tendría que haber compartido con el conjunto del Govern para que todos los miembros pudiéramos opinar; en MÉS per Mallorca posiblemente hubiésemos impedido que esta dilatación se produjera", ha finalizado.

MOCIÓN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE MALLORCA

El portavoz ha desgranado también la moción que este martes llevará la formación al pleno del Parlament, advirtiendo al PP que "la movilidad de Mallorca no se cambiará cambiando cuatro señales, como pretende Llorenç Galmés; se cambiará con políticas concretas y que propicien la mayor conectividad".

En esta línea, ha explicado que la iniciativa cuenta con 45 medidas que se pueden resumir en tres grandes bloques.

El primero hace referencia a un aumento de frecuencias y líneas para conectar mejor los pueblos con la capital y para conectar mejor los pueblos entre sí, "que no todo pase por la megacentralidad de Palma".

También la moción de MÉS propone la creación de trenes y buses nocturnos, "para que la movilidad no esté pensada solo para los que visitan Mallorca, sino para los que viven aquí", o la mejora de los entornos urbanos y periurbanos, para que los municipios y ciudades tengan otro tipo de movilidad "y que haya relación entre movilidad y servicios públicos".