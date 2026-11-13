MÉS ve "cínico" que Bestard haya sido el encargado de presentar los presupuestos del Consell de Mallorca

Archivo - La portavoz de Més per Mallorca en en el Consell, Catalina Inés Perelló. - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ve "cínico" que el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, --acompañado por el de Hacienda, Rafel Bosch--, haya sido el encargado de presentar este viernes los presupuestos del Consell para 2027, después de que este jueves trascendiera que un juzgado de Palma ha admitido a trámite una querella por malversación en su contra por el uso de coches oficiales.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que "resulta difícil de explicar a la ciudadanía que una persona investigada por presunta malversación sea quien salga a dar lecciones de gestión del dinero público", a lo que ha añadido que "aún es más difícil de explicar" que el PP "lo permita y lo avale".

Perelló ha señalado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, a quien ha reclamado explicaciones por la continuidad de Bestard dentro del equipo de gobierno. "Galmés tenía hoy una oportunidad para demostrar que la ejemplaridad institucional está por encima de los pactos de gobierno. En cambio, ha mantenido a Bestard como representante de su ejecutivo en uno de los actos económicos más importantes del año", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que la investigación judicial no parte únicamente de las denuncias políticas, sino que la Fiscalía presentó una querella después de apreciar indicios sobre un posible delito de malversación relacionado con el uso de los vehículos oficiales del Consell.

La portavoz ha recordado que "hace meses" que advierten de esta situación y ha subrayado que "ahora ya hay una investigación judicial en marcha, pero el PP continua manteniendo a Bestard".

Finalmente, ha insistido en que la presunción de inocencia de Bestard "es plenamente compatible con la exigencia de responsabilidades políticas" y ha reclamado a Galmés que explique "qué medidas piensa adoptar ante la investigación judicial".