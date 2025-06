MÉS ve "completamente insuficiente" la respuesta de Sánchez ante el informe de la UCO y no confirma el apoyo de Vidal

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia ,durante una rueda de prensa. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Apesteguia, sobre la reunión de Armengol y Aldama: "Si dices que no, no es que no te acuerdes"

PALMA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha calificado como "completamente insuficiente" la respuesta del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y no ha confirmado si el diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, continuará dando apoyo al Gobierno.

Así lo ha dicho este lunes el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa previa al pleno de este lunes, en la que ha señalado que su formación está a la espera de ver qué medidas pone encima de la mesa el PSOE. "No hay ninguna decisión tomada", ha asegurado en relación con el diputado Vicenç Vidal.

Para Apesteguia, las medidas anunciadas por Sánchez el pasado viernes "son lo mismo que nada". "No tienen ni idea del daño que están haciendo a los partidos de izquierda. Están poniendo una alfombra roja a la derecha y la ultra derecha", ha recriminado.

Preguntado por la secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el ecosoberanista ha considerado que "si dice que no se acordaba" de haberse reunido con Víctor de Aldama pues "no se acordaba".

"El hecho es que dijo que no y uno tiene la obligación de decir la verdad", ha criticado, a la vez que ha remarcado que si no se acordaba tendría que haberlo dicho así en la comisión.