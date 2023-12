MÉS ve una "vergüenza" que el PP muestre una "sumisión total" a los "chantajes" de Vox para aprobar los Presupuestos

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa.

MÉS per Mallorca ha considerado una "vergüenza" que el PP muestre una "sumisión total" a los "chantajes" de Vox para conseguir aprobar el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Baleares de 2024.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia, quien ha reiterado la "mano tendida" de los grupos de la oposición (PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos) al Govern "en un ejercicio de responsabilidad" para que "dejaran de lado las quimeras, fobias y obsesiones de Vox" que, a día de hoy, "condicionan la gobernabilidad de Baleares" y pudieran aprobar los Presupuestos.

"Lamentablemente", ha añadido, el Govern "rechazó esta mano tendida" en una muestra más de la "sumisión total" del PP a las "reivindicaciones y reclamaciones de Vox", lo que ocurre, según el ecosoberanista, "por la voluntad expresa de la presidenta del Govern, Marga Prohens, de fiarlo todo a los chantajes" de los de Abascal.

Por tanto, ha apuntado Apesteguia, "si, como es previsible, este martes se aprueban los 20 millones de euros para la segregación lingüística y se eliminan las ayudas a los sindicatos y los impuestos a los ricos será porque el PP lo ha elegido porque no formaba parte de su programa electoral". Y, en consecuencia, "será el PP quien deberá responder por haber roto grandes consensos no solo educativos, con un presupuesto infladísimo, que debería destinarse a crear nuevas infraestructuras y contratar más docentes, sino también sociales".

En todo caso, ha incidido en que, si esto ocurre, "será una vergüenza" y "no habrá marcha atrás". "El PP se encontrará solo, como ahora, cuando cuenta solo con Vox, porque no tiene ningún apoyo político ni social". Y, la presidenta Prohens, "pasará la historia como la que ha roto la convivencia política" de esta comunidad. Pero, ha señalado, "como dice el refrán 'Del seu pa farà sopes'".