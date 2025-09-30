La Mesa Sectorial de Salud aprueba una oferta de empleo público de 2025 de 1.779 plazas

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Salud ha aprobado una oferta de empleo público (OEP) para el año 2025 del personal estatutario dependiente del Servicio de Salud de 1.779 plazas, de las que 1.752 son de turno libre y 27 son de promoción interna.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el Servicio de Salud y los sindicatos presentes en el seno de la Mesa Sectorial han autorizado esta convocatoria de los procesos selectivos correspondientes para ejecutar esta oferta. En concreto, por categorías, hay 1.423 plazas sanitarias y 365 de gestión y servicios.

La OEP 2025 está contemplada dentro del Plan Plurianual 2025-2027 de Recursos Humanos, aprobado recientemente y que busca reducir la temporalidad del empleo público. La aprobación de este plan es "un hecho sin precedentes en el Servicio de Salud", ya que hasta ahora la convocatoria de plazas por medio de concurso-oposición estaba limitada a las tasas de reposición; es decir, no se podían convocar más plazas de las disponibles por jubilación, traslado o cese.

De las 1.779 plazas, hay 366 de gestión y servicios, 260 facultativos, 544 de personal de enfermería, 67 técnicos especialistas sanitarios y 559 técnicos de cuidados de enfermería.

Esta oferta de empleo público se suma a la OEP de 2023 y 2024 del Servicio de Salud por la que se han convocado 1.322 plazas más (578 pertenecientes a la oferta de 2023 y 744 pertenecientes a la oferta de 2024).

El objetivo del Servicio de Salud es establecer un marco adecuado para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del Servicio de Salud de Baleares y ofrecer soluciones a la temporalidad laboral de unas plazas cuyo desempeño tiene carácter permanente.

El Servicio de Salud ha destacado que ha conseguido reducir la tasa de temporalidad del 43% en 2023 al 39% por ciento en 2024 y al 29% en 2025. Sin embargo, el objetivo es alcanzar una temporalidad del 8% y, para ello, cree necesario establecer un plan de actuación de cara a los próximos años que permita cubrir de manera permanente todas las plazas temporales de que se dispone en la actualidad.