La Mesa del Taxi de Palma aprueba los turnos y descansos de entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo

Archivo - Un taxi de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de seguimiento del sector del taxi de Palma ha aprobado este miércoles por unanimidad el régimen de turnos y descansos para la temporada de invierno 2026-2027, que estará vigente desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado en un comunicado que el sistema contempla tres días consecutivos de trabajo y dos días consecutivos de descanso. El servicio comenzará a las 06.00 horas del día correspondiente y la reincorporación se producirá a la misma hora del día siguiente al descanso.

El régimen también contempla excepciones para reforzar el servicio durante los momentos de mayor demanda. Así, los taxis estarán exentos del régimen de descanso entre las 22.00 y las 06.00 horas de los fines de semana y vísperas de festivo. Asimismo se ampliará la disponibilidad durante Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

El acuerdo incorpora un régimen específico para los taxis adaptados, que seguirán un sistema de cuatro jornadas consecutivas de trabajo, una jornada de guardia y una jornada de descanso.

Durante las jornadas de guardia, estos vehículos tendrán como prioridad la atención a las personas con movilidad reducida, especialmente para desplazamientos de carácter sanitario.

210 LICENCIAS TEMPORALES PARA 2027

La Mesa del Taxi también ha aprobado la convocatoria de 210 licencias temporales para la temporada alta de 2027, con una reserva específica para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida.

Así, el área de Movilidad ha adelantado la tramitación de estas licencias respecto al calendario habitual, que normalmente se desarrolla entre los meses de enero y marzo.

El objetivo es disponer de más margen para que los interesados puedan presentar la documentación necesaria y facilitar la planificación de la próxima temporada alta.

El regidor de Movilidad, Toni Deudero, ha destacado el consenso con el sector y ha señalado que todos los acuerdos que se están alcanzando "tienen como objetivo mejorar la prestación del servicio y garantizar que los ciudadanos dispongan de taxi cuando lo necesitan".

Asimismo, ha recordado la incorporación de más de 600 taxistas. Cort ha indicado que la modificación del sistema de exámenes ha permitido incrementar el porcentaje de aprobados por convocatoria, pasando del 16 al 50 por ciento, lo que permite que las licencias se puedan aprovechar durante más horas mediante el relevo de conductores.

"Esto permite mejorar la capacidad de cada taxi y avanzar hacia un servicio disponible durante las 24 horas y los siete días de la semana", ha concluido.