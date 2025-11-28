El Mobofest dirá adiós el próximo verano tras su décima edición

Archivo - Un momento de la edición de 2025 del Mobofest. - MOBOFEST - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival de música Mobofest dirá adiós el próximo verano tras su décima edición, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de julio de 2026.

Así lo ha anunciado este viernes la organización del evento en un comunicado en el que se despiden "con mucha tristeza" después de diez años apostando principalmente por grupos locales.

Antes de poner fin al evento, entre el 23 y el 25 de julio de 2026 se celebrará su décima y última edición en el Puig de Consolació de Sant Joan, el lugar en el que tuvo lugar el primer festival. El primer lote de entradas ya está a la venta

El Mobofest "empezó como una pequeña fiesta de pueblo y ha acabado siendo un festival internacional organizado por un grupo de amigos" cuya intención siempre ha sido "ofrecer un espacio en el Pla de Mallorca para que los grupos locales con canciones propias puedan dar conciertos en directo".

Durante esta década han pasado por el festival más de 60 grupos de Baleares, la mayoría en lengua catalana, y ha visto nacer a bandas como Da Souza, Fades, Maria Jaume, Ánimos Parrec, Bilo, Maria Hein, Reïna, Caspary y Alanaire. También ha presentado a artistas nacionales e internacionales como Amaia, Julieta Venegas, Temples o La Bien Querida.